马国拟对已打追加剂者 放宽入境和国内防疫限制

（布城综合讯）马来西亚政府考虑对接种了冠病疫苗追加剂的外国旅客放宽入境限制，并考虑对境内接种了追加剂的民众放宽防疫限制。卫生部将评估情况并做出决定。

马国首相依斯迈沙比里昨天在首相署集会上致辞时说：“如果我们完成接种两剂冠病疫苗和追加剂，我相信我们可以稍微放宽（防疫管制）。不过，这取决于卫生部的意见。”

他说，如果马国仍实施严格的防疫措施，势必影响旅游业的复苏。他指出，政府已经允许国内旅游，但外国游客仍不准入境。

“一些国家已经放宽让外国游客入境，因此政府或许可以考虑此事。如果人民已接种追加剂，我们可以再稍微放宽标准作业程序。这也必须先咨询卫生部。”

依斯迈沙比里强调，政府对于开放边境保持谨慎，因为冠病疫情仍是忧患。他说，马国已同新加坡启动疫苗接种者旅游通道（VTL），也在同印度尼西亚和泰国讨论实施这样的安排。

他指出，境内高达98%的民众已接种两剂疫苗，目前已进入注射追加剂的阶段，因此政府不打算重新实施行动管制令，否则将限制人员流动和使商业活动暂停。

“有传言指接下来的开斋节人们不可以回乡，也必须暂停商业活动。我已经宣布开斋节可以回乡，而且反应热烈。”

依斯迈沙比里说，马国已经逐渐克服冠病疫情，经济情况也逐渐好转，外来投资与国际贸易都有所提升；当局因此预测今年的经济增长将达5.5%至5.6%。

马国自昨天新增4066起冠病确诊病例，累计病例逾284万起，前天通报的新增死亡病例有10起，累计死亡病例3万1902起。

马国开年至本月17日的单日新增病例都在3000起以下，但过后又渐回升。