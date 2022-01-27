30多年前因珠宝窃案关系闹僵 泰国沙特全面复交近期内互派大使

1989年，在沙特王子宫殿工作的一名泰国籍守卫偷走一批价值2000万美元的珠宝，引发外交危机。两国如今全面恢复外交关系后，将加强经济、安全与政治联系。

（利雅得综合电）沙特阿拉伯与泰国宣布全面恢复外交关系，双方同意在近期内互派大使，为两国30多年前因一起珠宝盗窃案而关系降至冰点的外交危机划上句号。

1989年，在沙特王子宫殿工作的一名泰国籍守卫偷走一批价值2000万美元（约2690万新元）的珠宝，引发外交危机。被盗走的大部分珠宝，包括一颗珍贵的50克拉蓝钻石，至今尚未寻获。这起全球瞩目的“蓝钻窃案”也在曼谷引发血腥暗杀，两国此后关系交恶，而沙特过后降低两国外交关系。

泰国首相巴育应沙特王储穆罕默德的邀请，周二前往利雅得进行为期两天的“破冰”访问。巴育与王储当天会面过后，两国发布联合声明，宣布“全面恢复外交关系”。声明中写道：“这历史性的一步是各层级长期以来为重建互信和友好关系而努力得出的成果。”

泰国愿助沙特填补酒店建筑业等数百万职缺

沙特说，王储同意冰释前嫌，加强沙特与泰国的经济、安全与政治联系。两国同意在近期内互派大使；沙特航空公司也宣布，将于5月重启直飞泰国的航班。

泰国政府副发言人拉查达说，沙特透露国内酒店业、医疗保健业、建筑业等领域须要增聘800万名熟练工人，泰方回应国内拥有现成的人力，可协助沙特填补这些职缺。

泰国一再寻求与沙特恢复邦交，部分原因是希望为受冠病疫情重创的旅游业开拓客源。

沙特与泰国接下来也将探索联合投资与其他合作机会，强化经贸联系。双边合作领域包括可再生能源、环境、数码转型、网络安全等。

根据声明，巴育向沙特表示，泰国“已尽最大努力”调查蓝钻窃案，如有新证据出现，泰国随时准备重审此案。

当年盗窃珠宝的守卫将赃物运回泰国家乡，后来泰国警方介入调查，将盗窃者逮捕，并把部分失窃珠宝归还给沙特。不过沙特称送还的珠宝多为仿冒品，而且最珍贵的蓝钻并未归还。随后，有传言泰国数位官员的妻子出席慈善活动时，佩戴的首饰很像失窃的沙特珠宝。沙特为此指责泰国警察未尽责调查珠宝失窃案，甚至有高官私吞赃物。

沙特1990年派遣与沙特王室关系密切的商人阿鲁瓦力到曼谷调查此案，但他后来失踪，被认定凶多吉少。在他失踪前几天，曼谷一夜之间发生三起暗杀事件，三名沙特外交官中枪身亡。

蓝钻窃案至今仍是泰国最大的未解谜案之一。这起事件也导致泰国一些高级警官受到牵连。

2014年，泰国刑事法院撤销对五名男子的控状，其中一人原为高级警官。他们原本被控谋杀沙特商人阿鲁瓦力。

盗窃珠宝的守卫在落网之前已将大部分赃物脱手，他后来在狱中服刑五年，2016年出家为僧。

泰国政府说，巴育对蓝钻窃案及随后发生的一连串事件表示遗憾，并承诺若有新证据将重启调查工作。巴育也强调，泰国致力于采取适当的安全措施，保障沙特使馆人员的安全。