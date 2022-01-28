魏家祥：待新加坡准备就绪 新马VTL扩大至槟城沙巴砂拉越

（吉隆坡综合讯）马来西亚交通部长魏家祥说，马国已经做好扩大新马航空疫苗接种者旅游通道的准备，等新加坡也准备就绪，且双方都同意之后，就可开通新加坡往返槟城、沙巴与砂拉越的航线。

新马增加VTL航线 去年底已进行讨论

据他透露，新马两国其实去年底已针对增加新马航空疫苗接种者旅游通道（VTL）航线进行讨论，但此事后来因奥密克戎毒株窜起而作罢。

魏家祥昨天（1月27日）接受马国中文媒体联访时说，马方目前一切准备就绪，等新方也准备好，而且两国卫生部长评估疫情后都同意了，新马航空VTL即可增加新航线。“对于往返槟城、沙巴、砂拉越的航空航线，我们已经可以落实了，但仍必须尊重新加坡，也要看奥密克戎的情况。”

他说，开通这三条新的VTL航线后，两国将根据彼此的要求与人数限制，确定相同的往返班次数目与每次乘客人数。马方不久前和新方商谈时指出，不少新加坡民众或在新工作的马国民众往常都定时往返上述地点。

新马去年11月29日开通陆路与航空VTL，航空VTL由两国交通部负责，目前只开通往来新加坡和吉隆坡的航班。符合资格的旅客须先上网申请疫苗接种者旅游通行证（VTP），之后搭乘指定航班，由吉隆坡国际机场、吉隆坡第二国际机场或新加坡樟宜机场入境。

据魏家祥，新马去年11月讨论VTL时，新方最初只提出航空VTL，马方则认为既然能开通航空VTL，陆路VTL应该也可以。柔佛州务大臣哈斯尼曾建议，新柔双边旅游通道可让火车、车辆及巴士自由往返，且不限人数。

魏家祥也说，两国当时同意先各制定一套防疫指南，彼此讨论及同意后才正式公布。

他指出，新马VTL磋商程序是先由两国外交部开始商议，谈好大原则之后，交通部与贸工部等相关部门继续讨论航空与陆路VTL的往返与检测程序。最终的班次与人数限制，由两国卫生部评估风险后敲定。

新马落实VTL之后，奥密克戎在全球掀起疫潮，两国从去年12月23日至今年1月20日一度暂停售卖VTL机票与巴士车票。VTL暂停售票近一个月后于1月21日恢复，但每日限额减至巴士和飞机容客量的五成。