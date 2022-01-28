泰国14人感染“隐形版”奥密克戎亚型变异株

（曼谷讯）奥密克戎毒株的亚型变异株BA.2在全球快速传播，泰国发现了14起感染BA.2的病例，其中一人已病逝。

泰国《民族报》报道，泰国医学科学厅厅长苏帕吉周三通报了这14起病例。

BA.2被称为“隐形版”奥密克戎亚型变异株，因为其具有相当强的隐蔽性，比较难以检测到。目前BA.2正在大约40个国家快速传播，包括新加坡、印度、丹麦、瑞典、英国。

最早出现的奥密克戎BA.1亚型最近几个月成为主导型毒株。

苏帕吉说，泰国去年12月6日首次在外国游客当中发现BA.1病例，三周后这个亚型变异株在多国蔓延，人口稠密地区和旅游胜地出现多个感染群。

他说，泰国本月2日首次发现BA.2病例，至今共有14人受感染，至于BA.3则还未在泰国出现。

他说，目前没有证据显示BA.2与BA.1在传染力、病人出现重症的可能性、曾感染冠病或已接种疫苗者免受感染的可能性方面，有所不同。

苏帕吉说：“除了通过RT-PCR核酸检测难以将其与德尔塔变异株区分开来之外，BA.2亚型变异株与BA.1和BA.3不同的是，它的S蛋白上69-70位缺失突变。”

泰国已有七人死于奥密克戎毒株，该毒株在泰国的致命率为0.1%。奥密克戎已成为泰国的主导型毒株，在冠病患者当中占94.6%，德尔塔毒株占5.4%。

泰国输入型病例当中，几乎都是感染奥密克戎，德尔塔仅占0.6%。本土病例则92.3%感染奥密克戎，其余7.7%感染德尔塔。