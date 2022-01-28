菲总统候选人帕奎奥挑战官员公开个人资产

（马尼拉路透电）竞选菲律宾总统的前拳王帕奎奥表示，他愿意公开个人资产，并向所有官员发出挑战，要他们也这么做。

帕奎奥曾誓言若当选总统，将根除菲政府中的贪腐恶习。他周四（1月27日）接受电台访问时表明，愿意全面披露个人财产。“我的财富是辛苦打拼得来的。我挥洒血汗、冒着生命危险才换来财富……所有公务员应该公开（他们的资产）。”

帕奎奥这番话似乎是针对另一位总统候选人前独裁者马可斯的独子小马可斯。后者先前说，他不会贸然公开个人资产，以免被政治对手用来大做文章。

2016年上台执政的现任总统杜特尔特自2017年以来，就不再公布个人资产。现为参议员的帕奎奥批评杜特尔特政府反贪不力，并将肃贪列为其竞选主题。

帕奎奥将贪官比喻为政府中的“癌细胞”，扬言要将他们绳之以法。

没人会质疑这位前拳王在拳击场上的威力，但治国及领导菲律宾的能力，受到一些政治观察家质疑。对此帕奎奥回应说：“如果我认为自己没有能力，就不会出来竞选（总统），我何必让自己出丑？我知道我们国家的问题，也知道该如何解决。”

帕奎奥出身贫寒，14岁时背着母亲偷偷登上前往马尼拉的轮船，后来开始参加马尼拉郊区的地下拳赛，打一场比赛只能赚区区2美元（约2.70新元）出场费。根据帕奎奥申报的资产，2020年他拥有6900万美元的净资产。