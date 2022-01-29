奥密克戎肆虐引发第三波疫情 印尼各方吁收紧防疫措施暂停面对面教学

印尼卫生部网站显示，随着确诊病例激增，雅加达冠病病床占用率从1月3日的8%飙升至26日的38%。首都特区目前是印尼全国唯一病床占用率达二位数的省份，这使得雅加达再次成为疫情震中。

（雅加达讯）冠病变种毒株奥密克戎肆虐印度尼西亚，引发第三波疫情，首都雅加达特区确诊病例和住院人数暴增，促使各方呼吁政府再次收紧防疫措施包括暂停面对面教学。

《雅加达邮报》报道，印尼卫生部前天通报新增8077起确诊病例，这是该国自去年8月深陷第二波疫情以来，单日新增确诊病例数最高的一天。

雅加达至今已有超过80%人口完成接种，但首都特区的确诊病例却在过去一周增加两倍。该地区的活跃冠病病例在1月18日有4300起，到了26日活跃病例却增加至1万4000起，而同一时期的每日平均新增确诊病例也从670起增加至1886起。

印尼卫生部网站显示，随着确诊病例激增，雅加达冠病病床占用率从1月3日的8%飙升至26日的38%。

首都特区目前是印尼全国唯一病床占用率达二位数的省份，这使得雅加达再次成为疫情震中。印尼全国医院的病床目前占用率为10%。

雅加达病例激增 不断有新感染群出现

与第一和第二波疫情类似，雅加达病例数激增是因为不断有新感染群出现。中雅加达地区的社会事务部多达60名员工的病毒检测呈阳性，其办公大楼已暂时封锁，直至1月31日。许多学校在第二波疫情缓解后恢复实体教学，但如今许多师生确诊，促使多达90所学校再次关闭。

印尼医学协会冠病疫情工作小组组长祖拜里呼吁政府暂停实体教学，并将“公共活动紧急限制令”（PPKM）从现有的第二级再次上调至第三级。

祖拜里在推特账号上发文说：“如今每日新增确诊病例已破7000起，检测阳性率也超过10%，这些都说明实体教学已不再安全。希望政府能够考虑全面取消面对面教学，并调高公共活动紧急限制令。”

不过，印尼卫生部长布迪周四在记者会上表示，他相信印尼能够控制住第三波疫情，因为疑似引发这一波疫情的罪魁祸首奥密克戎毒性较弱，因此不太可能对医疗保健系统造成负荷。他说：“奥密克戎虽然较具传染性，但致命性较低，很多病患无须住院也可以痊愈。”

布迪透露，政府会确保只有出现中度和重度症状的病患才能住院，并将优先考虑弱势群体即老年人、免疫缺陷患者和尚未接种疫苗的人。他补充道，如果有必要，政府会将病床数量从现有的8万张增加到13万张。

根据卫生部的数据，自去年12月中旬发现首起奥密克戎病例以来，印尼累计奥密克戎病例已达1988起，其中仅有854起病例须住院接受治疗。该国上周出现了首两起奥密克戎的死例。