发动政变一年 军政府努力遏制反弹 缅甸各地大小冲突天天发生 动荡料持续数年

（仰光法新电）缅甸军方发动政变一年后，军政府依然在努力遏制夺权所引发的反弹——缅甸全国各地至今每天都会发生规模大小不一的冲突。

2021年2月1日，在缅甸新一届国会开会前数小时，军人突袭逮捕总统温敏、实际领导人即国务资政翁山淑枝以及部分全国民主联盟（NLD）的重要成员，称2020年11月的全国全局有舞弊之嫌，强夺缅甸执政权。

军人夺权在全国范围触发了延续至今的示威抗议，反对派还发起全民不服从运动，导致国家经济运作与防疫工作严重受阻。军政府后来采取武力镇压，导致局势进一步混乱，反军政权人士纷纷组建民兵团体或加入少数民族武装组织，与装备齐全的军方对抗。

根据当地监督组织，迄今已有近1500名平民死于军方的血腥镇压手段，另有超过1万1000人遭军政府扣留。亲民主人士坚持，彻底结束军方与缅甸政治长达几十年的纠葛，是缅甸恢复和平唯一的选择。但分析师认为，若是民主派不愿意退让，缅甸危机将看不到尽头。

持续不断的抗议和冲突，不仅重创经济和导致学校及医院关闭，更迫使数以千计的村民抛弃家园，逃入邻国泰国和印度寻求庇护。

仰光市民：

仍然活在黑暗时代

缅甸商业中心仰光一名市民涂昂说：“我们仍然活在一个黑暗的时代。我们现在想着的是怎么在军事独裁下度过日常生活，而不是我们的目标和未来的梦想。”

虽然几个大城市如仰光和首都内比都的冲突已大幅度减少，当地购物中心正慢慢恢复昔日热闹景象，交通也逐渐恢复正常，但随着政变即将一年，军方严阵以待。

当局不久前就警告，按汽车喇叭或敲打锅碗瓢盆的人，可能会在叛国罪或反恐法下被提控。政变发生后，缅甸民众用锅碗瓢盆和各种物体发出嘈杂声，以示他们对军方夺权的不满。

国际危机组织的缅甸专家霍西指出，长达一年的冲突对军方造成了不小的损失，不只军队士气受影响，招募新人也成了问题，但他表示：“这些挑战不太可能迫使军方投降或放弃对国家权力的控制。”

缅军的一些行动引来了各界批评，军方被指在去年圣诞节前夕在克耶邦（Kayah）屠杀至少35个平民，其中包括两名“救助儿童会”的员工。反对派还称，军方多次在边界地区展开空袭和炮击，以防止反政变人士扩大势力。

涂昂称，军方几乎每天都在“世界没有注意到”的情况下杀害反对者。

军方坚称会在2023年恢复多党民主的选举，但霍西认为，鉴于军方目前已将缅甸大部分地区牢牢掌控，放弃大权的可能性微乎其微。

他表示，从目前的局势来看，似乎“任何一方都不太可能给对方致命的一击，所以现有的暴力对抗形势可能还会持续数月，甚至是数年”。

军人夺权在缅甸全国范围触发了延续至今的示威抗议，反对派还发起全民不服从运动，导致国家经济运作与防疫工作严重受阻。军政府后来采取武力镇压，导致局势进一步混乱，反军政权人士纷纷组建民兵团体或加入少数民族武装组织，与装备齐全的军方对抗。