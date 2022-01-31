分析员：为免再度铩羽而归 国盟应以年轻候选人竞选柔州

国盟在去年11月的甲州选举竞选28个州选区，但只赢得两个选区。智库专家认为，国盟在柔州选举必须改变策略，栽培一批年轻领导人透过参与选举而领导柔州。

（吉隆坡综合讯）马来西亚柔佛州选举即将在农历新年后举行。分析员认为，前首相慕尤丁领导的国盟这次如果采取与去年马六甲州选举时相同的策略，很可能将再次铩羽而归。至于年轻选民能否成为造王者，首要条件这些选民必须关心政治并出来投票。

国盟在去年11月举行的马六甲州选举竞选所有28个州选区，但只赢得两个选区。国盟那次选举以慕尤丁为号召，他的海报照片比国盟候选人还大还多。慕尤丁因此遭对手取笑为“海报男”（poster boy）。

马来亚大学政治学者阿旺阿兹曼，以及马国智库努山塔拉战略研究院地缘战略专家阿兹米哈山接受网媒“自由今日大马”访问时，都认为慕尤丁与国盟在柔佛州选举必须改变策略，以免再次败选。

阿旺阿兹曼表示，土团党这次若想挑战巫统，当务之急就是改变策略。他说，国盟应栽培一批年轻领导人透过参与选举而领导柔州。他认为，国盟也应该尽快公布柔州大臣人选，别再像马六甲州选时那样迟迟不公布而影响选情。

他认为，国盟在甲州选举只赢得两席的糟糕表现，证明慕尤丁尽管曾担任首相与柔佛州务大臣，但却无法成为吸引选票的力量。他说，慕尤丁决定这次柔州选举不捍卫其甘蜜州选区，也显示其信心不足。“他们（土团党）别无选择，因为慕尤丁2018年能赢得甘蜜州选区，是因为有希盟支持者的票，包括至少三成华族选票。慕尤丁知道这次不会再得到这些选票。”

阿旺阿兹曼说：“如果你身为国盟和土团党主席，却无法卫冕自己的州选区，这并非善策，因为看起来土团党像被绑住了手。选委会还未宣布选举日期，但他们看起来像举白旗了。更糟的是，国盟内的伊党似乎还尝试与巫统合作，这对土团党也是不利的。”

智库：新选民政治冷感 或已对政治失望不会投票

马国选委会1月17日发布的数据显示，当局落实18岁自动成为选民措施后，这次柔州选举的选民人数将增加约75万人或约28%，总共约有259.9万名选民。选委会之前宣布将在2月9日开会决定这次选举的提名日与投票日。

马国智库灵感中心执行主任希索慕丁告诉“当今大马”，他不认为这次将有大批新选民出来投票，因为各种情况显示这些新选民若非政治冷感，就是已经对政治失望。“根据现况，选民的情绪跟马六甲州选时相似。我认为，新选民群体不会冲击柔州选举。”