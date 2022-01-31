政府被指隐瞒不报让疫情蔓延 非洲猪瘟导致泰半数小型养猪户结束营业

（佛统府路透电）泰国政府被指隐瞒猪瘟疫情，导致疫情蔓延。目前半数小型养猪户因生猪病死或被扑杀，产量锐减被迫结束营业。猪肉价格持续上涨，创20年来新高。

佛统府猪农金塔娜两年前突然发现数十只猪发烧，短短几天内死去。她当时怀疑猪只感染了非洲猪瘟，但官方这些年来一再否认泰国国内存在非洲猪瘟病毒。

直至本月11日，畜牧业发展厅证实，稽查人员在佛统府一个屠宰场进行样本采集时，发现了非洲猪瘟病毒。

这个病毒自2018年以来已在欧洲和亚洲导致数以亿计猪只病死。泰国反对党在国会中指责政府过去几年隐瞒猪瘟疫情，但农业部副部长否认，坚称当局先前成功防堵猪瘟病毒入侵。

金塔娜说：“他们不可能不知道，全国各地都有猪只病死……为什么要隐瞒？我只能让病猪死去，并卖掉健康的猪，我的生意全没了。”

截至周五，猪瘟病毒已蔓延至中部、东北部和南部13个府的养猪场和屠宰场，处于高风险区的农场都必须扑杀所有生猪。泰国19万养猪户中，九成是金塔娜那样的小型农户，占总生产量三成。目前54%小型养猪户撑不下去，已结束营业。

泰国猪肉供应出现短缺，曼谷猪肉零售价本月11日飙升至每公斤215泰铢（约8.70新元），是2001年有记录以来的最高价位，预计价格将居高不下，因为猪肉生产需要好几个月才能恢复。鉴于国内猪肉短缺，泰国从本月6日暂停生猪出口，为期三个月。

开泰研究中心助理董事总经理柯瓦林指出，小型养猪户逐渐减少，意味着市场竞争将削弱，猪肉价格将因此受影响。

疾控与兽医服务处主任班雅吉表示，饲养新一批生猪来弥补产量缺口，需要长达10个月，政府为此计划为小型养殖户提供贷款和猪崽，协助他们重建养猪场。不过受访农民表示对政府失去信心，并质疑能继续靠养猪为生。至少在非洲猪瘟未有疫苗面市之前，他们对重操旧业裹足不前。

62岁猪农詹尼安说，她曾两度尝试恢复生猪养殖，但两回都以猪崽病死收场。“我把最后的积蓄都花在饲养新一批猪崽，现在一无所有，还欠了债。我不干了。”