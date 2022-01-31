缅数千反政变者 被捕至今消息全无

（仰光路透电）缅甸军方发动政变后，逮捕了数千名反政变人士。时隔一年，仍有许多人在苦苦寻找遭扣押后就消息全无的家人和亲友。

根据缅甸监督组织政治犯援助协会，自政变以来，已有近1500名平民死于军方的血腥镇压手段，另有超过8000人被关押在监狱和审讯中心，其中包括缅甸原国务资政翁山淑枝，以及大部分原内阁成员。

政治犯援助协会：数以百计被关押者去世

政治犯援助协会称多达数以百计的人在关押期间去世，但军政府表示这些数字被夸大，并坚持政治犯援助协会散布虚假信息，可是军政府没有透露实际拘留人数。

据了解，军方逮捕人时一般都不会通知其家人，家属要寻找失去联系的亲人只能到各警局或监狱询问，又或是从当地媒体或人权组织那里打探消息。

维权组织人权观察的一份报告指出，有时人们会寄送食品包裹到警局或监狱，如果包裹被接受，他们就会当作他们的家人被关押在那里。

政治犯援助协会联合创办人博奇透露，很多时候，该组织能够证实某人遭当局扣押，但无法确认被关押在何处。

东北部卡耶邦（Kayah）过去一年来的民兵团体与军方冲突尤其激烈，非营利组织克伦尼人权组织负责人班耶表示，目前有至少50人下落不明，该组织一直在协助他们的家人寻找失踪者的下落，包括向刚获释的囚犯打探是否记得被扣押者的名字。

班耶说：“失踪者的家人非常痛苦，尤其是精神上，不知道亲人在何处是会令人感到精疲力尽的。”

居住在克耶邦一个流离失所者营地的敏昂透露，他的17岁儿子帕斯卡勒去年9月失踪。当时儿子告诉他要前往他们位于首府垒固（Loikaw）的家中查看情况，结果一去不回。

后来当地村民告诉敏昂，他的儿子遭安全部队扣押了。他尝试到警察局送食物给儿子，但在看到警察局外驻守的大批军人后就迅速逃离，之后就再也没有儿子的消息。他过后得知，儿子已不在警察局，目前不知所踪。

根据班耶，帕斯卡勒当初与另一名青年在一条马路边被军人扣留时，作出了《饥饿游戏》中象征抗击独裁暴政的“三指礼”，这一幕被人拍下，后在社交媒体上广泛流传。敏昂说：“他只不过是一个未成年的平民男孩，他没有做错任何事。”