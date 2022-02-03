柔佛州选将首次允18岁以上马国选民投票

（吉隆坡综合讯）马来西亚选举委员会证实，即将举行的柔佛州选举将是马国首次允许18岁及以上选民投票的选举。当局希望到时冠病疫情有所改善，防疫限制能放宽，让参选各方造势。

马国选举委员会（选委会）主席阿都干尼昨天（2月2日）接受国营电视台访问时说，柔州选举是马国修宪将选民合格年龄从21岁降低至18岁后的第一场选举。这是选委会主席首次证实柔州选举将是马国首次让18岁以上选民投票的选举。

马国国会和柔佛州议会分别在2019年7月16日和今年1月6日修改联邦宪法和州宪法，将投票年龄从21岁降至18岁。原任柔佛州务大臣哈斯尼1月22日下午获得柔佛苏丹依布拉欣御准解散州议会后，各方认定此次柔州选举的最低投票年龄是18岁。

选委会副主席阿兹米沙隆1月23日也证实，只要在去年12月31日以及此前年满18岁的柔州人民，这次都有资格投票。

选委会过后还为柔州议员汇报相关情况，并指截至去年12月31日年满18岁并自动登记为选民的柔州人民有75万6247人，州内合格选民因此增至259万9797人。

不料，选委会秘书依克玛鲁丁1月30日告诉《星洲日报》，柔州虽已修宪将投票年龄降至18岁，但相关选民册尚未获得认证，也还未在宪报上颁布，因此，柔佛的18岁投票制尚未生效，18岁选民不一定能在此次选举投票。

依克玛鲁丁说，截至1月30日，已修宪并让18岁投票制生效的州属包括吉兰丹、霹雳、沙巴、槟城、砂拉越、吉打和玻璃市等七州。已修宪但尚未生效的州属有柔佛、雪兰莪、登嘉楼、森美兰与彭亨，尚未修宪的只有马六甲。

现在选委会主席阿都干尼一锤定音，柔佛此次确定将成为马国首个实施18岁投票制的州属。

在新柔佛选民可申请成为邮寄选民

此外，由于工作或冠病疫情而留在新加坡的马国选民，如果担心投票当天无法赶回柔佛，可向选委会申请成为邮寄选民。当局将在2月9日之后公布申请日期及其他详情。

阿都干尼告诉《新海峡时报》，选委会将在下星期三开会讨论此次柔州选举事务，等会议解决相关事宜后，民众就能提交申请。“那些在国外包括新加坡工作或定居的马国选民，可在特定时段提交申请，以成为邮寄选民的表格，选委会稍后将决定申请期限。”

至于此次柔州选举的防疫标准作业程序，阿都干尼说，卫生部和国家安全理事会稍后将宣布相关细节。他呼吁各政党遵守政府制定的防疫条例，确保选举过程顺利。“我们很庆幸之前的马六甲和砂州选举，投票中心都没有出现冠病感染群。”