政变一周年缅反对派多市“静默罢工抗议” 美英加对军政府加大制裁

布林肯表示，新一轮对缅军政府制裁表明国际社会对缅甸人民的支持，并问责发动政变和犯下暴力的行为；联合国缅甸问题独立调查机制负责人库姆吉恩表示，他们正准备所需文件来提控须为过去一年暴行负责者。

（仰光综合电）缅甸军方发动政变一周年之际，全国多个城市的反对派周二（2月1日）发起“静默罢工抗议”来宣泄他们对军方夺权的不满。同时，美国、英国和加拿大在政变一周年前夕宣布对缅军政府实施更多制裁，并联合其他国家呼吁全球停止向缅甸出售武器。

美国财政部说，新制裁名单总共增加七人、两个实体，其中包括缅军政府总检察长，以及为军政府采购武器的主管部门、军火商、向军政府提供财政支持的公司等。加拿大也宣布将缅甸三名司法官员加入制裁名单，而英国则宣布将总检察长、腐败委员会主席及军政府任命的缅甸选委会主席列入制裁名单。

美国国务卿布林肯表示，新一轮对缅军政府制裁表明国际社会对缅甸人民的支持，并问责发动政变和犯下暴力的行为；联合国缅甸问题独立调查机制负责人库姆吉恩表示，他们正准备所需文件来提控须为过去一年暴行负责者，强调所有严重的国际罪行都没有诉讼时效。

缅甸军方去年以选举舞弊为由发动政变，拘捕国务资政翁山淑枝及总统温敏等人，触发大规模示威冲突。根据联合国人权事务高级专员，这场政变造成至少1500个平民被杀害，另有超过1万1787人被拘留。

据缅甸国营媒体周二报道，缅军政府当天宣布延长紧急状态六个月，以应对来自“内部和外部破坏者”，以及“恐怖袭击和破坏”的威胁。

社交媒体的照片显示，缅甸第一和第二大城市仰光和曼德勒、中部城市马圭（Magway）、北部克钦邦首府密支那（Myitkyina）等多个城市当天街上空荡荡，军政府下令所有商店如常开门营业，但仰光街道从上午10时开始人烟稀少，其他城市也出现类似场景。

有些地区则出现小型示威抗议活动，甚至是发生暴力事件。网上一张图片显示，示威者把红色油漆扔在地上。

据当地新闻媒体报道，一名男子在中部城镇皎勃东（Kyaukpadaung）自焚，伤势严重，正在医院接受治疗。报道称，该名男子是为了抗议电力持续中断。

路透社报道，当地居民在受访时说：“他是在大街电力公司办事处前自焚，目前他伤势很严重。今天这里的局势紧张。”

在仰光和曼德勒，居民当天下午4时齐齐鼓掌，以示“静默罢工”的结束。一名曼德勒的居民对法新社记者说：“我们大家都在鼓掌，我邻里的其他屋子也传出了鼓掌声。”据当地媒体报道，军方逮捕了10名在仰光参与鼓掌活动的民众。

掸邦边境军方支持者游行发生爆炸酿两死30多人伤

不过首都内比都多个地方出现亲军政府的活动，其中一个集会有人载歌载舞，有人高举军政府领导人敏昂莱的照片和横幅，祝他身体健康。

在缅甸东部掸邦边境城镇大其力（Tachileik），军方支持者在游行时发生爆炸事件。目击者说，爆炸造成两人死亡，另有30多人受伤。当地媒体报道称，死者包括一名军人，伤者当中则有退休军人。