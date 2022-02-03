泰让全球已接种旅客入境 符合条件者免隔离

（曼谷／河内综合电）泰国周二（2月1日）起全面开放全球已接种冠病疫苗的旅客入境，旅客只要事先申请泰国通行证、提供冠病呈阴证明、疫苗接种证明、酒店预付款证明、保险单等五份文件，入境旅游免隔离。

彭博社报道，泰国当天起对全球各地已完整接种冠病疫苗的旅客开放观光，已经不再限于先前批准入境的63个国家，所有符合条件的旅客，入境后免隔离。

不过旅客要免隔离入境，仍有多重关卡。根据泰国旅游局官网说明，旅客抵达前必须提供五项证明文件才能入境：一、泰国通行证（Test & Go）；二、入境前72小时内的聚合酶链式反应（PCR）呈阴证明。此外，旅客在抵达第一天及第五天还得分别进行一次PCR检测，也就是说，旅客一共得进行三次病毒核酸检测；三、保额不低于5万美元的保险单；四、泰国政府批准的酒店第一天及第五天的单独住宿预付款证明；五、冠病疫苗接种／康复证明。

据报道，18岁以上成人必须提供14天前完整接种冠病疫苗的证明，目前泰国政府认可阿斯利康、辉瑞、莫德纳、科兴、国药、强生、卫星V疫苗及印度国产Covaxin等八款疫苗。

针对未接种疫苗或是接种未获泰国官方认可疫苗的旅客，入境后必须隔离检疫七天。

泰国希望恢复每个月让数十万旅客入境，成为安全地重新开放边境与经济复苏之间取得平衡的典范。泰国政府预计2月份将有20万至30万名旅客入境并逐月增加，到了年底将达到500万人次。

越南将提前在3月31日 全面开放国际旅游

另一方面，越南将提前在3月31日全面开放国际旅游，而非原定的5月初。

越南网媒越南快讯（VnExpress）报道，在递交给越南总理范明正的提议中，越南文化体育与旅游部说，3月31日是全面开放国际旅游的适当时机，届时越南有望完成冠病疫苗加强剂的接种。“许多区域国家已经开始恢复国际旅游，如果越南进展缓慢，将失去吸引外国旅客的机会。”

越南采取“锁国防疫”，外国旅客入境人次去年暴跌96%。11家航空公司与旅行社已向越南政府请愿，要求全面对外国旅客开放。