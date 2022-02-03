马单日病例两个月来新高 基本传染数维持在1.15

（布城综合讯）马来西亚冠病疫情近来日益恶化，昨天确诊病例新增5736起。这是马国连续两天出现超过5500起单日病例，也是两个月来的新高。当地冠病全国基本传染数前天继续维持1.15的半年来新高。

据卫生总监诺希山昨天在社交媒体通报，冠病单日病例与日俱增，前天大年初一新增5566起，昨天则比前天增加170起。这显示当地每名冠病患者传染给其他人的情况日益严重。马国的累计确诊病例有288万2060起。当地前天通报七起冠病死亡病例，累计死亡病例3万1985起。

马国今年元旦至1月17日的单日新增病例都在3000起以下，过后就逐渐增加。新增病例在1月18日超过3000起而增至3245起，1月21日超过4000起而增至4046起。当地1月27日的新增病例超过5000起而达到5439起，那之后两天的单日病例都超过5000起，接着两天则低于4000起。前天大年初一则新增5566起。

马国过去一周（1月26日至2月1日）的单日确诊病例为4744起、5439起、5522起、5139起、4915起、4774起和5566起，可谓起落不定。

据诺希山，当地加护病房的重症患者昨天减少一人，从前天90人减至昨天89人。

据诺希山昨天在面簿发布的信息，马国的冠病全国基本传染数近两周来不断上升，从1月21日的1.03至1月22日的1.07，到了1月31日与2月1日指数升至1.15。

据卫生部信息，马国冠病基本传染数上一次出现1.15是去年7月29日。换言之，最近几天的指数1.15是半年来最高的。基本传染数反映每名患者传染给多少人，若指数持续超过1.0，就意味疫情恶化。

此外，马国卫生部表示，全国截至前天已有2292万5383人完成接种冠病疫苗，他们占全国总人口的97.9%。此外，全国51.4%或1202万2117名18岁以上成年人已打追加剂。