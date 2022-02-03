印尼税务特赦一个月 追索近8亿元未申报资产

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科今年再度实施税务特赦计划，在短短一个月内就取得近6亿美元（约8亿新元）未申报的资产。

佐科今年1月1日启动了第二次税务特赦（tax amnesty）计划，为期六个月。

通过特赦计划，纳税人主动申报境外资产并将境外资金汇回印尼，可免受逃税处罚。此外，纳税人把资产存储在国内可享有税务减免。印尼政府还未宣布第二次税务特赦计划希望申报资产价值的目标。

9276名纳税人加入本轮税务特赦计划

佐科政府的第一次税务特赦计划从2016年到2017年，为期九个月，被誉为世界上最成功的特赦之一。该计划成功追索了总值3600亿美元的未申报海内外资产，为政府取得超过90亿美元的罚金。

官方数据显示，今年1月有9276名纳税人加入该计划，申报了价值5.9094亿美元的资产。按计划，当局将所申报的资产算作额外的收入，并根据某些条件收取一定范围的所得税率。

印尼财政部长慕燕妮昨日在新闻发布会上说，当局希望加大力度推广该计划，以提醒印尼各地的所有纳税人，包括个人和公司纳税。

慕燕妮自2016年就担任财长一职，在前总统尤多约诺执政期间，也于2005至2010年担任财长，是印尼任职最久的财长之一。这名世界银行前营运总监当年前再次接管财政部以来推出税务特赦计划，增加了国库收入，还推出一系列主张包容和持续发展的政策改革，深获好评。