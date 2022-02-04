马国儿童冠病疫苗接种计划开跑 为重开国门及放宽限制做准备

针对全国病例连续两天超过5000起，马国卫生部长凯利奉劝民众无需对病例激增感到恐慌，即使病例增加，但99%的病患都是轻微症状，而且当局也已做好各项准备。

（吉隆坡综合讯）马来西亚儿童冠病疫苗接种计划昨日开跑，为最后一批群体提供疫苗保护。卫生部长凯利说，一旦成人接种追加剂和5岁至11岁的儿童疫苗接种率达到更高水平，该部将会向政府建议重开国门及放宽其他限制，包括检疫隔离期。

他为该计划主持推介礼时说，尽管成人追加剂接种率已经超过50%，但他希望可以达到更高的接种率。“目前成人追加剂接种率接近55%，有点遇到瓶颈，有些人还是很犹豫。”

他说：“我们还是要呼吁民众接种追加剂，因为我们要进一步开放国门，我们还要提呈许多建议，以落实更多放宽计划来扩大经济复苏。”

他指出，民众已经逐步恢复疫情前的生活，因为马国是疫苗接种率最高的国家之一。他说，政府去年的农历新年因冠病疫情严峻而实施行动管制令，造成华人无法在新年期间返乡过年。“不过，今年的农历新年，华人可以返乡过年了。大宝森节也是一样，相信开斋节也会一样。”

针对马国会否效仿一些国家取消防疫限制，他说：“虽然我们对疫苗接种计划有信心，但我们仍采取谨慎态度分阶段开放，包括放宽边境管制和出国限制。”

他表示，在奥密克戎变种毒株出现后，卫生部首要关注不再是单日确诊病例，而是确诊病例的严重程度。他说，住院和加护病房使用率、死亡率是目前关注重点，并作为未来是否放宽更多公共卫生限制的主要指标。换言之，如果重症病例减少，该部即可建议落实更多开放计划。

针对全国病例连续两天超过5000起，呈上升趋势，凯利奉劝民众无需对病例激增感到恐慌，即使病例增加，但99%的病患都是轻微症状。他说：“我们确实有少报病例，且病例将急剧攀升，但不要害怕，我们已做好各项准备。”

凯利也说，5至11岁的儿童疫苗接种将是自愿的，没有强迫性，父母可以自行决定是否为孩子接种指定的辉瑞疫苗。“有不少人在社交媒体呼吁，勿强制儿童接种。我在此保证，我们不会这么做。”他说，从今年1月至今，有9413名7岁至12岁儿童染疫，尽管与成人相比不是很多，但是有风险，他们染疫后会出现多系统炎症综合征（MIS-C），这将是令人担心的长期影响。此外，在过去24周内，马国有26名年龄介于5至11岁的儿童死于冠病。

为了以身作则，凯利已经为自己的孩子登记疫苗接种，他说：“我最小的孩子已经6岁，我已经为他注册疫苗接种。其他年纪较大的孩子都已经接种疫苗。”他说，上述计划开放登记以来，取得相当好的反应，多达51万7017名5至11岁儿童登记接种疫苗，占全国360万名儿童约15%。“马来西亚即将迈向进入地方性流行病，政府也必须给予孩子同等的疫苗保护。”

他说，该部放眼在2月底，超过一半的5至11岁儿童接种首剂疫苗。他有信心登记人数会持续上升，尤其是该计划将通过诊所和学校在全国范围内推广。至于去年底展开的青少年接种疫苗计划，迄今多达90%的青少年已完成接种疫苗。