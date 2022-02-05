奥密克戎迅速蔓延疫情急剧恶化 印尼新增病例达近六个月新高

（曼谷／雅加达／万象综合电）冠病变种毒株奥密克戎迅速蔓延，印度尼西亚疫情急剧恶化，周四新增确诊病例数达近六个月来新高，新增死例也是三个多月来最高。

印尼的单日新增确诊病例去年12月底一度跌至少于100起，但随着奥密克戎肆虐，新增病例数暴增。

该国卫生部周四通报，过去24小时新增2万7197起病例，是去年8月14日以来单日新增病例最多的一天，累计超过435万起。

此外，当天有38人死于冠病，这也是自去年10月21日以来，单日新增死亡病例最多的一天。该国至今的累计死例已超过14万4000起。

疫情日趋严峻，印尼总统佐科下令监督疫情的部长立即审查防疫政策，同时呼吁民众保持冷静，并严格遵守所有防疫管制措施。

印尼当局目前正努力避免实施限制民众行动的严格防疫措施，呼吁人们避免群聚和减少实体课。政府也倍增冠病患者专用的医院床位，以应对疫情高峰期，当地每日新增病例预计增加到28万5000起的情况。

老挝疫情放缓 隔离期减少至七天

另一东南亚国家老挝疫情则有所放缓，该国政府决定将部分入境访客的隔离期从原有的14天减少至七天。

老挝总理办公室周四宣布，来访或返国的大使、大使馆工作人员、国际组织代表或雇员及其家人，在入境老挝时须先接受冠病病毒检测，若是检测呈阴性，便可在自己住所隔离七天。

投资者和商界人士则可在检测呈阴性结果后，按照行程自由活动，但须佩戴腕式监视器七天。

来访或返回老挝的外国人在检测呈阴性后，须在自己的住所隔离七天，期间必须佩戴腕式监视器。

老挝当局还同时宣布，所有室内和户外运动设施可以完全开放，但须严格遵守防疫措施。

夜总会和卡拉OK酒廊仍然不允许重新开放。

截至昨日，老挝累计确诊病例达13万5660起，累计死亡病例达562起。

不过，泰国疾病控制中心主管欧帕斯周五在新闻发布会上乐观预测，如果没有再出现新的变种毒株，泰国的疫情有望在今年下半年大幅缓解，预计6月的每日新增确诊病例将下降到约4000起，7月到1000起，到了8月则不会超过200起。