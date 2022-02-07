印尼奥密克戎疫情恶化 三至四周内料达顶峰 当局吁60岁以上长者下来一个月避免外出

（雅加达综合讯）冠病变种毒株奥密克戎以极快的速度在印度尼西亚传播，新增确诊和死亡病例持续攀升，预计将在三周至四周内达到顶峰，领导抗疫工作的海事与投资统筹部长卢胡特呼吁60岁以上的年长者未来一个月避免外出以免染疫。

卢胡特说：“下来两周至一个月，所有60岁以上的年长者尽量待在家里，不要外出。”

74岁的卢胡特指出，虽然大多数感染奥密克戎毒株的人发病时间较另一毒株德尔塔短，出现的症状也不如后者严重，但对于那些60岁以上的年长者、未接种疫苗，以及患有合并症的人来说，最新的毒株与其前身一样致命。数据显示，大部分病死于奥密克戎的都是年长者、患有合并症者或未接种者。

根据印尼卫生部的数据，截至本月5日，在2150万名60岁以上的年长者中，有超过570万人尚未接种疫苗，仅73%的人接种了至少一剂疫苗，有超过1050万人（即49%）接种了第二剂疫苗，但仅有86万3000人接种了第三剂疫苗。

卫生部长布迪说：“预计奥密克戎的传播将在2月底达到顶峰，但我们尚不清楚峰值会有多高。但根据观察，在其他国家，奥密克戎的峰值比德尔塔毒株峰值高出三倍至六倍，这意味着单日新增病例可能多达5万7000起。所以我们必须做好准备，不要被打个措手不及。”

卫生部周六（2月5日）通报，过去24小时新增3万3729起病例，这是自去年9月以来单日新增病例最多的一天，新增死亡病例44起，比一周前多了四倍。

印尼疫苗接种速度缓慢，至今全国仅62%人口完成接种。虽然雅加达有超过93%的人口已完成接种，但奥密克戎传播的速度还是令当局招架不住，引发人们对印尼这第三波疫情的担忧。

去年5月中的开斋节后，受德尔塔毒株影响，印尼迎来至今最严重和致命的一波疫情，经过多番努力才将疫情控制下来。到了12月，印尼平均单日新增病例减少至100起以下。

然而，在奥密克戎毒株入侵后，病例很快就飙升。1月3日，印尼通报265起新增病例和5起死亡病例。一个月后，单日新增病例激增至3万2000起，死亡病例也增至42起。当局预测，下来新增病例和死亡病例会持续增加，直至2月底或3月达到顶峰为止。