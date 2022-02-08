病例到月底恐日增28万起 印尼禁国民和游客从雅加达机场入境

雅加达、万隆和峇厘岛的每日新增病例已超越上一波疫情时的高峰。不过，印尼官员警告，奥密克戎疫潮或许要到本月底才会达到高峰，到时每日新增病例恐怕会增至大约28万5000起，比至今的最高单日纪录多出四倍。

（雅加达综合电）印度尼西亚冠病疫情反扑，当局决定暂时禁止外国游客以及出国度假的印尼人通过首都雅加达的机场入境。雅加达、万隆及峇厘岛也收紧防疫措施，限制人员流动和聚集。

奥密克戎毒株在印尼迅速传播，导致近期每日确诊病例激增，星期天新增逾3万6000起，雅加达医院的病床占用率从上个月的45%升至63%。

印尼交通部星期天（2月6日）发布声明说，外国游客和印尼人依然可以经由峇厘岛机场，以及靠近新加坡的峇淡岛和丹绒槟榔入境。

交通部民航处处长诺维说，暂时限制游客入境是为了抑制冠病传播。警方也开始在雅加达市区实施宵禁，时间从午夜12时至清晨4时。

领导抗疫工作的海事与投资统筹部长卢胡特昨日在简报会上宣布，雅加达、万隆和峇厘岛的防疫警戒上调至第二高级别。超市、购物商场及餐馆内的人数不得超过最大客容量的60%，营业时间也缩短；宗教场所的人数则不可超过顶限的一半。这些新规定将实施至少一周。万隆是西爪哇省首府，是印尼第三大城市。

卢胡特指出，雅加达、万隆和峇厘岛的每日新增病例已超越上一波疫情时的高峰，因此病毒检测及接触者追踪必须进一步加强。他表示，住院率有所下降之后，政府才会考虑放松防疫措施，这方面的评估定下周进行。

印尼官员日前警告，奥密克戎疫潮或许要到本月底才会达到高峰，到时每日新增病例恐怕会增至大约28万5000起，比至今的最高单日纪录多出四倍。

在去年的疫情高峰期，印尼政府一度封城，如今为了保持经济复苏步伐，加上当前的病例大多轻微，而且住院率仍处于可应付水平，当局因此暂不考虑再度封城。

卫生部长布迪在同一个简报会上指出，全国共有12万个病床共冠病患者使用，目前约1万9000个被占用。雅加达仍是疫情“震中”，新增病例占全国近半数，其次是西爪哇省、万登省、东爪哇省及峇厘岛。

峇厘岛去年10月解除近两年的封锁，对国际旅客重开旅游大门，但过后几个月都没有直飞载客航班降落，直到本月3日才有了第一趟。当天，印尼嘉鲁达航空一架客机从日本东京飞抵峇厘岛，机上只有六名外国旅客。他们主要是旅行社代理人，此行是来视察峇厘岛是否已准备好重新接待外国游客。

当局说，恢复峇厘的国际航班是为了提振旅游业，当地经济54%依赖旅游业。

印尼今年将主办数个国际项目，包括3月的世界电单车锦标赛以及11月的20国集团（G20）峰会。这些项目都有望带入更多国际旅客。