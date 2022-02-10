柔佛3月12日举行州选 居留本地20万选民首次获准邮寄投票

（新山综合讯）马来西亚选举委员会宣布，柔佛州议会选举2月26日提名，3月12日投票，竞选期长14天。当局也首次批准，让在新加坡的柔州选民提出申请，通过邮寄选票参与这次柔州选举。

马国选举委员会主席阿都干尼昨天（2月9日）在新山主持特别会议后，在记者会上宣布柔佛州议会选举时间表。柔佛州议会上个月22日解散，56个州议席全部改选。

选委会昨天也发布声明表示，根据去年10月18日的联邦宪报，政府已经修订邮寄选民资格规定，包括废除“居住在外国者，除了新加坡、文莱、印尼加里曼丹、泰国南部陶公、北大年、也拉、宋卡和沙敦等府”这项条款。换言之，如今旅居这些地点的柔佛选民，包括在新加坡工作及生活的柔佛人，可在本次州选举登记成为邮寄选民。

此前，这些地区的马国选民都不准申请成为邮寄选民，他们必须在投票日结束前，回到马国并前往各自选区投票。

更多海外选民有资格投票

阿都干尼上周表示，此次柔佛州选举邮寄选票安排主要是要照顾在新加坡工作的柔州选民。“在新加坡工作的约20万柔州选民，到时可以邮寄方式将选票邮寄给各自选区投票站的行政主任。”

另外，选委会之前规定，海外选民过去五年必须在马国逗留至少30天。这项条款现在也废除了，以便更多马国海外选民参与投票。

选委会表示，所有在国外的柔州选民即日起至2月18日，可在选委会官网申请成为邮寄选民。

马来西亚目前正处于奥密克戎变种毒株疫情期间，近日每天确诊病例都超过1万起，这是否会影响柔州选民投票意愿，以及选后柔州与全马疫情是否会加重，这些问题备受关注。

据选委会1月17日公布的选民册，截至去年12月31日柔佛新增选民75万6247人，该州合格选民人数增至259万9797人。据报道，在这些选民之中，超过15万或约6%是18岁至20岁的年轻选民。预料，这批首投族将是一些竞争激烈选区的造王者。巫统领导的国阵、土著团结党领导的国盟，以及反对派希盟都已表明，将全力争取这批年轻首投族的支持。

疫情暴发后第四场州选

马国国会和柔佛州议会分别在2019年7月16日和今年1月6日修订联邦宪法和州宪法，将投票年龄从21岁降至18岁。柔州政府修宪降低投票年龄后，也在1月14日在宪报颁布此事。

柔州选举也是马国2020年初暴发冠病疫情后的第四场州选举，其他三场州选举是2020年9月26日的沙巴州选举，去年11月20日的马六甲州选举，以及去年12月18日的砂拉越州选举。

在柔佛州议会解散前，联合执政的巫统掌控14席、国大党2席、土著团结党11席、伊斯兰党1席；属于希望联盟的民行党14席、公正党7席、诚信党6席。此外，有一席悬空，即原属土团党的甘拔士。甘拔士原任州议员奥斯曼在去年12月逝世。

选委会估计，这次柔佛州选举，投票率将在七成左右。