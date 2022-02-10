马冠病新病例激增至1万7134起 前首相慕尤丁确诊

据卫生总监诺希山通报，马国昨天的累计确诊病例有295万6332起。当地前天通报13起冠病死亡病例，累计死亡病例3万2056起。马国去年9月17日新增1万7577起病例，过后就逐渐减少。换言之，昨天的新增病例是那之后最高的。

（吉隆坡综合讯）马来西亚奥密克戎变种毒株疫情来势汹汹，当地新增病例昨天继续激增至1万7134起，比前天1万3944起增加3190起，也是近五个月来的新高。国家复苏理事会主席慕尤丁昨天也感染冠病而自行隔离，成为最新一名染疫的政府高层。

据卫生总监诺希山通报，马国昨天的累计确诊病例有295万6332起。当地前天通报13起冠病死亡病例，累计死亡病例3万2056起。马国去年9月17日新增1万7577起病例，过后就逐渐减少。换言之，昨天的新增病例是那之后最高的。

马国单日确诊1月31日的4774起，连续九天持续飙升至超过1.7万起，增幅超过425%。当地过去五天的单日新增病例为2月4日7234起、5日9117起、6日1万零89起，7日1万1034起，以及前天1万3944起。

不过，昨天1万7134起新增病例之中的99.5%或1万7048人，属于无症状或轻症病例。其余0.5%或86人则是重症病例。昨天新增病例最多的是雪兰莪的3582起，其次为沙巴3333起，以及柔佛2321起。其他州属的新增病例都在2000起以下。

慕尤丁在家自我隔离

此外，马国前首相慕尤丁昨天在面簿说，他昨天下午进行核酸检测的结果呈阳性。“我只出现轻微症状，状况良好。”

慕尤丁说：“根据卫生部规定，我将在家自我隔离。”他建议任何可能他与密切接触者遵守卫生部制定的标准作业程序。

慕尤丁前天在布城主持的国家复苏理事会（简称国复会）会议，会议是以实体方式进行。根据会议的照片，多名内阁部长包括贸工部高级部长阿兹敏、教育部高级部长拉兹吉丁、财政部长东姑扎夫鲁及卫生部长凯利等人都皆出席了会议。其他出席者还包括A资本（Capital A）总裁东尼费南德斯，以及传染疾病专家阿迪芭等人。

国复会是马国政府设立的部长级理事会，专门针对冠病疫情防控向政府提出建议。其成员包括财政部长、贸工部长、工程部长、教育部长、外交部长、卫生部长、科艺部长、负责经济事务的首相署部长、政府首席秘书、卫生总监，以及国家安全理事会总监。

马国政府昨天并未透露前天有哪些部长或高官出席了慕尤丁前天主持的会议，以及那次会议是否导致更多部长或高官感染冠病。