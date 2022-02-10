背负独裁父亲包袱 小马可斯如何在菲选战突围？

菲律宾总统选举倒数三个月，激烈的竞选活动2月8日正式展开，选情进入白热化阶段。

谁将在今年5月9日的投票中，接替现任总统杜特尔特，成为下一任领导人，是全菲未来三个月最受关注的焦点。

民调显示，菲律宾前独裁总统费迪南德·马可斯（Ferdinand Marcos）的儿子小费迪南德·马可斯（Ferdinand Marcos Jr，简称小马可斯）目前以超过50%的支持率，遥遥领先其他四名候选人，稳步走向压倒性的胜利。

小马可斯的身世使他成为一名极具争议的候选人。zaobao.sg带你了解这名政二代如何面对自己的家族包袱，通过角逐国家领导人宝座，洗白世人对马可斯家族“残忍暴力”和“腐败”的污名。

菲律宾峰回路转的政坛

从法国大革命，到欧洲的1848年革命，历史反复告诉我们，许多旧政权的残余势力能够在第一波革命激情淡化后，再一次唤起怀旧情绪和人民力量，重新夺权。

此般戏剧性的政治峰回路转，正在菲律宾上演。

费迪南德·马可斯1965年当选总统，是菲律宾第10任总统。在马可斯20年任期的铁腕统治下，该国经济取得前所未见的飞速发展。

菲律宾前独裁领袖费迪南德·马可斯（Ferdinand Marcos）。（档案照）

但他在执政后期暴力镇压异见人士和暗杀反对派领袖，并从1972年起在全国实行军事管制，杀害共产党叛军嫌犯和政敌。数万人被逮捕、拘禁和遭受酷刑。

马可斯家族和盟友更是腐败敛财，成为全球政治贪污腐败的标志。

马可斯执政期间，其家族被指涉贪50亿至100亿美元，其夫人伊美黛更因为爱鞋成痴，以自己3000多双鞋子的经典画面，在全球引起热议。

马可斯政权被推翻后，菲律宾政府没收伊美黛的鞋，盖了一个鞋子博物馆，让人见识到她在掌权时奢华的一面。伊美黛（左二）2001年在博物院开幕后前往参观。（档案照）

马可斯和伊美黛因贪污金额庞大，夫妇在东窗事发后被列入“最大的政府盗窃案”健力士世界纪录。

马可斯1986年被前总统科拉桑（Corazon Aquino）领导的“人民力量”革命运动推翻而流亡海外，并于1989年在夏威夷病逝，以暴力独裁者的名声被写入菲律宾国家历史。

马可斯家族流亡后东山再起

但是，马可斯家族并没有就此消声灭迹。在马可斯流亡的几十年里，很多菲律宾人的愤恨逐渐消失。

尽管被指存在广泛的腐败和侵犯人权的行为，马可斯家族无一人入狱。他们在1990年代陆续返回菲律宾，并在政坛卷土重来。

1991年，35岁的小马可斯回到菲律宾，接着就陆续当选北伊罗科斯省（Ilocos Norte）副省长、省长及众议员，并在2010年当选参议员。

小马可斯的姐姐艾米（Imee Marcos）则在2010年当选北伊罗科斯省省长，现为参议员。母亲伊美黛也在小马可斯原本的众议院选区当选，共连任三届。

淡化父亲侵犯人权指控 小马可斯誓言“团结国家”

小马可斯在2021年10月宣布竞选总统时承诺，如果当选将采取一种“团结国家的领导方式”。他说，菲律宾人已经厌倦了政治争吵，期待全新的领导方式。

他解释：“团结的意义在于，无论我们的政治色彩是什么，我们都必须一起合作，因为摆在我们面前的危机比政治重要得多，它攸关我们国家的复兴。”

小马可斯依靠大规模社交媒体运动赢得广泛支持，并为其家族的历史洗白。毕竟，他的众多年轻支持者已经记不清，他的独裁者父亲在位时的戒严岁月，有些甚至还没出生。

小马可斯2017年首次表态，将在2022年角逐菲律宾总统宝座。大批支持者在马尼拉最高法院外与蜂拥聚集，与他握手。（路透社）

小马可斯经常谈及自己对菲律宾未来的计划，却刻意避开讨论父亲执政的不堪往事，或淡化父亲侵犯人权的指控。

他常以父亲任内的经济发展进行辩护，称那是菲律宾的“黄金时代”。此外，马可斯也多次驳斥媒体对其父亲独裁统治，以及政权被推翻的问题。

今年1月，小马可斯在接受菲律宾电视台One News访问时，再次被问及有关父亲独裁统治下的军事管制。

他在回答中明显被激怒，斥道：“（你们）有哪些问题是没有问过的？你要我给出多少个以前没有给出的答案？” 他补充：“一切都不会改变。”

小马可斯强调，菲律宾选民最关注的是他如何解决大流行病的问题，以及如何避免让经济继续受到严重破坏。

他说："这些问题更重要。我们不会再回到35年前的那些问题上。”

人权运动人士在马尼拉选举办公室外抗议，要求取消小马可斯的选举资格。（路透社）

批评者说，马可斯家族由始至终既没有为过去的种种事件道歉，也没有适当对外处理这些事件。

他们认为，如果小马可斯在今年5月9日的总统选举中获胜，这将是马可斯家族几十年来洗白努力的顶点，标志着该家族在菲律宾政坛到达另一高峰。

小马可斯：腐败是人性

贪污和贿赂是菲律宾政府长期以来面对的顽疾。虽然这一现象在杜特尔特执政的这几年有所改善，但随着总统选战愈发激烈，这一课题再次成为全城瞩目的焦点，尤其是身处父亲阴影中的小马可斯。

今年1月，小马可斯在接受菲律宾著名脱口秀主持人博伊·阿邦达访问时，谈及菲律宾的贪污和贿赂问题。他在回答中似乎认定，这些严重问题不容易解决。

他说：“腐败不是菲律宾人的本性，而是人类的本性……无论你走到哪里都有不诚实的人。”

被问及如果当选总统后他会做出什么改革时，他并没有列出具体计划，只是建议加强制衡，以确保资金得到妥善处理。

对于一个长期背负着父亲腐败包袱的小马可斯，这般答复似乎难以服众。

小马可斯认为，腐败不是菲律宾人的本性，而是人类的本性。（路透社）

国际特赦组织估计，在1972年至1981年期间，当马可斯在戒严令下统治国家时，有7万2000人被监禁，3万4000人受到酷刑，3240人被杀害。

小马可斯感叹，这是他第一次听到这些数字，并补充如果国际特赦组织愿意分享这些数据，也许这将有助于确保这些“所谓的虐待行为”不会再次发生。

分析员：从没有候选人领先优势这么大

根据菲律宾民调机构“亚洲脉搏”（Pulse Asia）2021年12月进行的民调结果，小马可斯以53%的支持率遥遥领先。菲现任副总统罗布雷多（Leni Robredo）位列第二，支持率仅20%。

菲律宾副总统罗布雷多原本是律师，在丈夫前内政部长林炳智2012年坠机身亡后投身政坛。分析家认为，罗布雷多问鼎总统之路料将坎坷难行，她目前的民意支持率仅达20%。（路透社）

其他候选人还包括马尼拉市市长莫雷诺（Francisco Domagoso）、前拳王帕奎奥（Manny Pacquiao）、现任参议员拉克森（Panfilo Lacson）等人。

政治分析员、菲律宾大学政治学教授亚卢盖（Aries Arugay）认为，小马可斯和罗布雷多以外的四位候选人，支持率势均力敌，但像小马可斯那样拥有如此大的领先优势，是前所未见的。

虽然马可斯20年的独裁统治是菲律宾一代人的共同记忆，但亚卢盖认为，马可斯在位期间所发生的事，特别是人们对他宣布军事管制和无情压制异议之后发生的点点滴滴，已变得模糊不清。

他说：“人们以前对过去发生的事是很清楚的。这个问题的一部分原因，或是前几届政府没有尽职尽责，确保人民对军事管制的集体记忆依然犹新。”

杜特尔特女儿“萨拉效应” 助小马可斯一步登天

律师出身的萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）在2007年6月至2010年6月期间担任达沃市副市长，又在2010年以领先20万票的压倒性优势，成为达沃市历史上首位女市长，并在2016年连任。

在菲律宾，总统和副总统是分开选举的。在萨拉宣布与小马可斯合作，角逐副总统一职之前，多次民调都显示她的支持率在所有总统候选人均列第一。

政治分析家海达里安在《菲律宾每日询问报》专栏中写道，小马可斯半年前的支持率实际上是落后萨拉和莫雷诺，在所有总统候选人中排名第三。

但是，他却在短时间内迅速崛起，令其他候选人望尘莫及。

海达里安分析，杜特尔特家族势力位于南部棉兰老岛。当萨拉宣布不选总统，并投入小马可斯阵营担任副手后，这批“坚定的南方支持者”转而支持小马可斯，“小马可斯-萨拉组合”顿时成为对手难以匹敌的强大竞选拍档。

菲律宾总统杜特尔特之女莎拉（右二）确定不参选总统后，宣布同竞选总统的小马可斯（左二）合作。（路透社）

香港城市大学东南亚研究中心主任汤普森（Mark Thompson）说，如果萨拉赢得副总统职位，她将更接近权力顶层，在2028年选举中处于有利地位。

他说，马可斯家族的势力范围主要集中在菲国北部和南部，杜特尔特家族则在南部享有强大的民众支持。

中央社报道，夏威夷大学马诺阿校区教授阿宾纳雷斯（Patricio Abinales）在一场论坛分享的数据显示，小马可斯在棉兰老岛中部和北部支持度分别高达73%和69%。

他认为，棉兰老岛选民虽少于其他地区，但内部凝聚力强大，在许多争议议题上，往往出现与其他选民不同的态度，包括他们对中国相对较信任，这对小马可斯取得当地支持有所助益。

支持者反呛：哪个政治人物不贪污？

菲律宾独立媒体“拉普勒”（Rappler）新闻网站一篇评论，也分析小马可斯为何身为残酷独裁者之子，仍获得众多选民青睐的原因。

记者杜维拉（Ted Tuvera）说，小马可斯许多支持者认为，尽管1986年的人民力量革命推翻马可斯政权，但近36年来，菲律宾的腐败政治并没有改变，穷者恒穷，富人仍然执掌权位。

至于马可斯家族过往惊人的不法所得，支持者认为“哪个政治人物不贪污？”

杜维拉表示，一方面，菲律宾老一辈的人会说，马可斯时代社会更安定有秩序；另一方面，马可斯阵营藉由宣传军事管制时期留下的基础建设，将马可斯统治时期描绘成某种乌托邦。

选举未尘埃落定 仍充满未知数

虽然小马可斯目前民调一马当先，他问鼎总统之路却充满未知数。

菲律宾选举委员会就收到多份请愿书，指小马可斯近30年前因未能提交纳税申报表而被定罪，应该取消竞选总统资格。在菲律宾，在逃税罪名下被定罪者将终身丧失参选资格。

菲律宾选举委员会2月10日下午，一致同意撤销对小马可斯不准参选总统的案件，结束了小马可斯参选的不确定性。请愿者仍可以向选举委员会提出上诉，并将议案提呈到最高法院。

据了解，请愿者包括在上世纪70至80年代马可斯军事统治期间被捕并遭受酷刑的人。

小马可斯阵营一再坚持，其有资格参选，称这些申请只不过是“可悲的噱头”，且干扰了菲律宾人自由选择国家领导人的权利。

尽管如此，小马可斯上周承认确实担心赢得总统选举后被取消资格的可能性。他在接受电视台访问时说：“我认真对待每一件事，我也会担心每一件事，但我不会让任何事情分散我对竞选的注意力。”

小马可斯试图以马可斯任内的经济发展为其父辩护，并刻意淡化马可斯执政期间侵犯人权的指控。（路透社）

一名长期观察菲律宾政治的分析师告诉法新社，小马可斯应该有足够的回旋余地，最终应该不至于被取消参选资格。他说：“如果小马可斯被取消资格，这个国家可能会抓狂。”

俄罗斯科学院东方研究所东南亚、澳大利亚和大洋洲中心专家帕纳林娜也认为，领先于其他候选人并不能保证小马可斯获胜。

她说：“这种情况将在选举前一周变得更明朗：主要不是取决于这个或那个候选人的政治纲领，而是取决于他们当中，谁能够在公开活动中更好地与每个选民互动。”

如果目前的民调趋势保持不变，小马可斯毫无疑问将继承父亲衣钵，登上总统宝座。

最期待小马可斯上位的，或许是他92岁的母亲。伊美黛可能万万没想到，时隔三十多载，她在有生之年还有机会以总统母亲的身份，名正言顺回到马拉卡南宫这个“老家”。