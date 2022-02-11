印尼法国签协议 购买42架阵风战斗机和两艘潜艇

（雅加达综合电）印度尼西亚昨日（2月10日）与法国签署多项协议，包括购买42架阵风战斗机，潜水艇研制，以及弹药生产等。

印尼国防部长普拉博沃说：“我们计划向法国购买42架阵风战斗机。今天签署的协议是先购买六架，下来我们还会再购买36架。”

目前正在印尼访问的法国国防部长帕尔丽说，法国和印尼将加强防务关系，两国战略伙伴关系也会加深。

42架战斗机总值110亿元

42架阵风战斗机总值81亿美元（约110亿新元）。据了解，首批六架战斗机几个月内交付，其余36架将在今年底或明年移交。

这是印尼第一次购买法国战斗机。印尼在2018年与俄罗斯签署协议，斥资11亿美元采购俄战斗机，替换美制F-5战斗机和俄罗斯苏霍伊（Sukhoi）战斗机，但该协议在执行阶段陷入停滞。去年12月，印尼以“预算考量”为由，宣布放弃向俄罗斯购买战斗机。

除了购买阵风战斗机协议之外，印尼也同法国签署备忘录，两国同意合作研制潜水艇，印尼为此将购买两艘法国鲉鱼级潜水艇。

法印军事设备交易是巴黎和雅加达关系升温的最新迹象。美国、英国及澳大利亚建立三边安全伙伴关系（AUKUS）后，澳洲就取消与法国价值580亿欧元的常规潜水艇合约，这促使将自己视为全球海上强国的法国重新审视它与印太国家的地缘政治联系。

法争取亚太国家买战斗机 弥补澳洲取消买潜艇损失

分析称，法国政府极力争取亚太国家采购法国战斗机，一是为了弥补澳洲取消潜水艇订单的损失，二来是抑制中国日益强大的军事影响力。

印尼也对美英澳三边安全伙伴关系表示担忧，认为澳洲引进核动力潜水艇可能加剧东南亚的地缘政治紧张，但普拉博沃表示能理解美英澳联盟成立的原因。

印尼总统佐科昨天会见了帕尔丽，并对印法签署潜水艇研制和弹药生产协议表示欢迎。佐科在一份声明中说：“我希望两国的国防伙伴关系不仅仅集中在弹药采购上，还要推动在这领域的研发合作、联合生产、技术转让与投资。”