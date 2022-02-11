国家复苏理事会建议下月全面开放边境 希山：马国开放边境须首相及内阁同意

国家复苏理事会主席慕尤丁周二建议政府最快3月1日全面开放边境，并让所有符合条件的入境马国者都不必隔离，只须检测冠病及遵守防疫条例。主管马来西亚冠病疫情事务的国防部高级部长希山慕丁在记者会答询时表示，国复会只是提出建议而并非正式宣布。

（吉隆坡综合讯）主管马来西亚冠病疫情事务的国防部高级部长希山慕丁强调，国家复苏理事会主席慕尤丁虽然建议政府3月1日全面开放边境，但只有首相及内阁才有权决定是否这么做。

慕尤丁周二建议政府最快3月1日全面开放边境，并让所有符合条件的入境马国者都不必隔离，只须检测冠病及遵守防疫条例。希山慕丁当天在记者会答询时表示，国复会只是提出建议而并非正式宣布。“那是国复会建议的（开放边境）时间，我们不一定要跟从。我们将根据当前（疫情的）情况做决定。”反对党因此质疑内阁是否与国复会缺乏沟通。

希山慕丁也是“四方部长级冠病会议”主席，其成员包括国防部长、内政部长、卫生部长，以及旅游部长。他昨天在记者会表示，这四名部长也是国复会及内阁成员，因此“缺乏沟通”的说法并不正确。

昨日新增1万9090起病例 连续五天过万

但他说，无论国复会与四方部长级冠病会议都没有决策权，只有内阁会议及首相主持的“冠病疫情委员会”才有权决定是否全面开放边境。

冠病疫情方面，马国昨天新增1万9090起冠病确诊病例，这是马国单日病例连续第五天超过1万起，接下来很可能超过2万起。这也是近五个月来的新高。

据卫生总监诺希山通报，马国的累计确诊病例有297万5422起。马国前天通报九起冠病死亡病例，累计死亡病例3万2065起。马国去年9月15日新增1万9495起病例，昨天的新增病例是那之后最高的。

马国过去五天的单日病例是2月5日9117起、2月6日1万零89起、2月7日1万1034起、2月8日1万3944起，以及前天1万7134起。

据诺希山昨天在面簿发布的信息，马国连续多天新增超过1万起冠病确诊病例，全国基本传染数从周二的1.39飙高至前天1.47。卫生部原本估计前天的新增病例是1.1万起，不料实际数字是超过1.7万起，远远超过卫生部之前的估计。

批准印度科瓦克辛疫苗紧急使用权

据诺希山，马国所有州属和联邦直辖区的基本传染数都在1.10以上，纳闽与砂拉越的基本传染数更是飙升至1.8以上，这是马国前年出现冠病疫情以来的最高数字。

马国冠病单日病例居高不下之际，当局昨天宣布批准印度国产的科瓦克辛疫苗（Covaxin）的紧急使用权。这是马国政府最新批准的冠病疫苗。

希山昨天发布声明说，马国药物监管局（DCA）昨天已经有条件批准科瓦克辛疫苗的紧急使用权。“国家药剂监管机构（NPRA）仍将根据最新数据，持续监测产品的质量、安全性和有效性。”