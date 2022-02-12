斗士党柔州选举孤军作战 将以自家旗帜出征42选区

（新山／士姑来综合讯）马来西亚前首相马哈迪联合创办的祖国斗士党（斗士党）宣布，将在来临柔佛州选中孤军作战，不与其他政党联盟，而以自家旗帜出征42个州选区。

这意味着，柔佛州选将出现多角大混战，斗士党会对垒数个政治联盟，包括国民阵线（国阵）、希望联盟（希盟）及国民联盟（国盟），以及其他新政党如马国全民党、马国民主阵线（MUDA，也称青年党）等。

柔佛州选是斗士党去年7月注册为新政党后参加的第一场选举，将上阵的42个选区以马来选民居多。同时，竞选期间斗士党会以马哈迪为“宣传招牌”，理由是“马哈迪深受柔佛人民爱戴”。

斗士党主席慕克力前晚在士姑来推介该党竞选机关及党歌后，在记者会上被询及为何拒绝希盟提出的“在野党大帐篷”合作献议时说，斗士党对希盟的提议没信心。“我们不能被视为与当前政府（国阵及国盟）是一伙的。哪里有盗贼统治者，那里就不会有我们……我们最好是自己出战州选。”

他也说，斗士党不会在选前推出大臣人选，而是更注重在让更多候选人胜出。“如果我们推出一个（大臣）人，到最后只有那个人赢了，也不够议席组成政府。希盟在去年的马六甲州选就面对这种情况，我们不要重蹈覆辙。”

至于选马哈迪为斗士党的“海报人物”（poster boy），慕克力说，虽然马哈迪不会在柔佛州选上阵，也不会是柔佛州务大臣人选，但选举委员会允许各党在竞选期间印制党领袖的肖像在海报上，因此斗士党会以马哈迪为号召。“柔佛人民依然敬爱马哈迪，所以放他的肖像在海报上以获取人民对斗士党的信心并没有问题。”

柔佛州选将在2月26日提名，3月12日投票。斗士党预计在提名日前两天才会宣布候选人名单，国阵则会在提名前三天公布候选人。

国阵也已表明不会和其他阵营合作，并将竞选全数56个州选区。换言之，斗士党将与主要对手巫统在柔佛州选中全面开打。

国阵派出不少专业人士

年轻人及女性候选人

柔佛看守州务大臣、国阵柔州主席哈斯尼透露，他会在原来的选区文律寻求蝉联。至于其他的国阵候选人，将会有不少新面孔，其中包括专业人士、年轻人及女性候选人。

他前天出席公开活动后在记者会上被询及国阵的候选人名单时说：“我认为国阵应倾听基层的心声。新面孔有专业人士，也有年轻人，他们是社会的希望，应给他们机会。”

虽然马哈迪不会在柔佛州选上阵，柔佛人民依然敬爱马哈迪，所以放他的肖像在海报上以获取人民对斗士党的信心并没有问题。——斗士党主席慕克力