分析：经济仍未从疫情中恢复 印尼斥巨资购军备引发财务担忧

印媒引述军事分析员的话说，印尼防长须向人民解释为何在经济未复苏之际，仍斥资176亿美元向美法采购军备。军购案在美英澳去年建立三边安全伙伴关系后，显示亚太地区军备竞赛升温的最新迹象。

（雅加达讯）印度尼西亚上周分别向法国和美国采购先进的战斗机和军备，这是印尼近年来进行的最大一笔军购案。印尼经济还未从冠病疫情重创中恢复过来之际，现在就斥巨资推进国防现代化，引发各界对政府财政负担沉重的担忧。

印尼军购案也是美国、英国及澳大利亚去年建立三边安全伙伴关系（AUKUS）后，显示亚太地区军备竞赛升温的最新迹象。

《雅加达邮报》引述军事分析员康妮巴克里的话说，虽然印尼向美国采购F-15EX型战斗机的交易还不是板上钉钉的事，但国防部长普拉博沃有必要向印尼人民解释为何政府会在此时不惜花大钱采购先进军事装备，以及政府要如何掏钱支付法国的42架阵风（Rafale）战斗机及美国的36架F-15EX型战斗机总值176亿美元（约237亿新元）的庞大开支。

她说：“普拉博沃必须解释他为什么选购这些战斗机，它们之间的互操作性，以及我们必须建立哪些维修和操作组建，还有后勤系统。采购很容易，但即使政府用外国贷款来支付这些新军备，但这笔钱仍会由纳税人买单。”

由于现役战斗机老旧，印尼近年一直努力更新和补强其战斗机机队。在2022年国家预算草案中，政府决定向国防部拨出93亿美元（约125亿新元），用于其国防装备现代化计划（30亿美元），以及军事人员开销和福利（8.4亿美元）。

印尼总统佐科还签署了条款，批准将20.6亿美元预算用于国防设备采购和工业，以在2022年实现85%最低限度必要军事能力（Minimum Essential Force，MEF）的目标。

与此同时，财政部还批准了一项确定资金来源，金额为58亿美元，用于2021年的国防采购。

国防预算仍保持GDP0.8% 分析师：无须过度担忧

印尼研究机构2045实验室政治安全高级分析师安迪认为，尽管过去几年印尼的国防开支显著增加，但国防预算占国内生产总值（GDP）的比率在过去15年中一直停滞在0.7%至0.8%，因此无须过度担忧。

安迪上周在印尼外交政策社区主办的网络研讨会上说：“当普拉博沃去年宣布印尼未来20年的国防现代化（2044年战略计划）时，印尼的国防预算占国内生产总值的比率实际上仍然保持在0.8%。”

有鉴于此，安迪认为，印尼的目标是维持现有的部队，并使陈旧的武器系统现代化，但印尼在态势上不会有任何重大突破。他说：“在2040年之前，武器维修仍将是印尼国防部的重中之重。”