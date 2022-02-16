维文会见柬副首相布拉索昆 两国重申双边关系保持良好

新加坡外交部长维文昨天（2月15日）在柬埔寨金边会见柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆，他们重申新柬两国间的贸易和投资不断增长，民间联系不断增强，促使两国保持良好的双边关系。

新加坡和柬埔寨于1965年8月10日建交。新加坡脱离马来西亚独立后，柬埔寨是最早承认新加坡主权的国家之一。新柬两国今年庆祝建交57周年。

两位外长同意扩大双边合作，特别是在互联互通、基础设施建设、农业贸易、金融科技和数码经济等两国共同感兴趣的新领域。

他们也谈到冠病疫情带来的共同挑战，并赞扬两国在危机期间的相互支持，包括新加坡向柬埔寨提供医疗用品和设备。维文希望2022年是两国进入复苏的一年。他们也对新柬启动疫苗接种者旅游通道（VTL），让两国民众恢复旅行的举措表示欢迎。

维文重申，新加坡致力于支持柬埔寨的能力建设和人力资源开发，包括通过金边的柬埔寨—新加坡合作中心加强培训合作。

两位外长也讨论了区域和国际问题。他们强调了维护亚细安核心地位与团结，以及继续促进区域经济一体化的重要性。

新加坡支持柬埔寨担任亚细安主席国

维文说，新加坡支持柬埔寨在2022年担任亚细安主席国，并支持布拉索昆作为亚细安缅甸特使。他说，柬埔寨担任主席国的主题“亚细安：共同应对挑战（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together）”特别贴切，亚细安将通过合作克服挑战。

对于缅甸问题，维文指出，五点共识的落实没有取得重大进展。他们敦促缅甸军政府迅速、全面地落实五点共识，包括为特使访问缅甸，以及同所有相关方会面提供便利。维文重申，新加坡致力于与柬埔寨、亚细安其他成员国、联合国和其他外部利益相关方合作，全面落实五点共识和相关的亚细安决策。

维文邀请布拉索昆访问新加坡。布拉索昆上次访新是2018年8月。

维文昨天也会见了环境部长赛索奥。他今天将会见首相洪森，并会见国会的教育、青年、体育、宗教、文化和旅游委员会主席洪马尼；洪马尼也是洪森的儿子。维文还将出席亚细安外长非正式会议。