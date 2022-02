调查：拜登重新聚焦印太 东南亚对美国领导力信心显著提升

《东南亚态势:2022》调查报告凸显亚细安希望域外大国适度参与本区域事务。亚细安倾向“金发姑娘政策”,不喜欢太热或太冷,要刚刚好。太热了,他们会希望大国稍后退;如果太冷,则希望大国参与。

美国政府重新聚焦印度太平洋,提振了东南亚国家对美国领导力的信心。但在经济、政治和战略影响力方面,东南亚国家普遍认为中国在本区域更具影响力。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院属下的亚细安研究中心昨天(2月16日)发布《东南亚态势:2022》(The State of Southeast Asia 2022)调查报告,并举行线上论坛。

新加坡巡回大使陈庆珠在会上说,调查结果凸显了亚细安国家希望域外大国适度参与本区域事务。“亚细安倾向‘金发姑娘政策’,不喜欢太热或太冷,要刚刚好。太热了,他们会希望大国稍后退;如果太冷,则希望大国参与。”

“金发姑娘原则”源自童话故事《金发姑娘和三只熊》(Goldilocks and the three bears),以金发姑娘选择硬度适中的睡床和温粥比喻凡事必须适度。

连续第四年发布的《东南亚态势》报告集中分析了东南亚对中美两国的观感与信任度,并针对大国关系、疫情、区域安全等东南亚地缘政治课题进行民调。共有1677人于去年11月至12月间完成问卷调查,他们分别来自亚细安10国政府、区域与国际机构、民间组织、非营利机构,也包括学界、商界和媒体人士。

调查结果显示,东南亚国家对美国倡导区域自由贸易以及维护国际秩序的领导力,信心显著提升。在美国、中国、亚细安、欧盟、日本等10个国家和区域中,30.1%的受访者对美国倡导区域自由贸易的领导力最有信心。这个比率较去年大增10.4个百分点。

在维持以规则为基础的秩序和维护国际法方面,美国也取代欧盟,成为受访者最信赖的势力。对美国最有信心的受访者比率达36.6%。

但美国在本区域的参与度,显然未达到东南亚的期望。认为美国正加大在东南亚参与度的受访者比率从去年的逾七成,大跌至45.8%。认为美国是可靠战略伙伴和区域安全提供者的受访者比率也从去年的54.7%下滑至42.6%。

相对的,中国连续四年被视为在东南亚最具经济和政治与战略影响力。可是东南亚国家对中国影响力的不安却未能完全消退。

陈庆珠说,不少亚细安国家对中国战略影响力和政治存在感到不安。亚细安看好美国在国际贸易和秩序上的领导力,并希望与美国更多接触,这在一定程度上是为寻求平衡中国的势力,也显示东南亚希望维持以规则为基础的国际秩序。

对中国政经战略影响力 担忧者比率稍有下降

今年的报告中,有64.4%的受访者对中国持续扩大的经济影响力表示担忧、76.4%的人担心中国的政治与战略影响力加大。不过相较于去年的68%和86.5%,这两个比率其实已稍有下跌。

展望未来三年,46.6%的受访者认为中国和他们所属国家的关系会有所推进,这个比率和去年大致相近。但认为关系会恶化者,比率也近乎翻倍,由去年的11.8%增至20.6%。

受访者对中国观感变差的三大原因依序为“中国对我国经济主导权和政治影响力增加”“中国在南中国海和湄公河使用强硬手段”,以及“中国会利用经济工具和旅游业惩罚我国的外交选择”。

不过与会的北京大学国际政治经济学系教授查道炯反驳了中国利用经济施加影响力的说法,指外界不该把中国国企的商业决定等同于中国施压。

但他直言,中国于2016年和2020年以经济手段处理和韩国与澳大利亚的政治分歧欠缺敏感度,对中国的整体形象无益,也容易让外界有机会挑拨分而治之,中国官方必须更好地对内和对外解释决策。

东南亚民众:中国提供最多疫苗援助 但西方疫苗更可靠

东南亚民众普遍认为中国提供最多疫苗援助,但西方疫苗更可靠。

冠病疫情冲击各国经济社会,各国政府竭尽所能寻求疫苗,令疫苗成为外交角力的棋子。今年的《东南亚态势:2022》报告新增了题目,试图了解疫苗外交的成效。

调查显示,57.8%的受访者认为中国为区域提供最多的冠病疫苗援助。美国则排第二,只有23.2%的受访者认为美国为区域提供最多的疫苗援助。

不过,援助力度并未影响受访者对疫苗种类的信心。受访者普遍对欧美厂商生产的辉瑞和莫德纳信使核糖核酸(mRNA)疫苗更有信心,选择这两款疫苗的受访者比率达54.8%。中国国药集团和科兴疫苗排名第二,选择这两款疫苗的受访者比率仅为18.7%。

不满自家政府抗疫表现 比率从23.8%增至30.6%

疫苗的使用率也和人们对疫苗的信任度不成正比。主要使用中国冠病疫苗的柬埔寨对中国疫苗的信任度最高,有67.9%的柬埔寨受访者认为中国疫苗最有效。但在老挝,尽管当地的疫苗多数来自中国,多达65.9%的受访者仍较信任信使核糖核酸疫苗。

冠病疫情连续两年成为东南亚民众最关注的区域课题。受访者今年对政府的抗疫表现较为不满,认为自家政府表现差或很差的比率从23.8%增至30.6%。。

其中,认为越南抗疫表现不理想的越南人比率更是从1.1%激增至23.7%。报告指出,这可能是因越南在疫情初期抗疫表现良好,但去年疫苗接种计划推进步伐缓慢。

在所有国家中,文莱和新加坡人对政府的抗疫表现最满意,支持率分别达98.1%和87.8%。

新加坡巡回大使陈庆珠指出,调查于去年11月至12月进行时,正是出现新一波德尔塔毒株和奥密克戎毒株疫情之际,加之人们已对防疫显露疲态,所以影响了政府抗疫表现的评估。

寻求合作扩大战略空间和选项 欧盟日本是首选对象

在中美博弈的夹缝中,有越来越多受访者认为亚细安应与更多国家合作以扩大战略空间和选项,而欧盟和日本是首选对象。学者相信,因疫情自顾不暇的日本,在疫情稳定后会重返本区域,因为它在本区域仍有重要利益。

被问及亚细安该如何应对中美在东南亚的角力时,有16.2%的受访者认为寻求中美以外的第三个国家开展合作是最佳策略,比去年的12.9%高。

至于应该选择哪个亚细安战略伙伴来对冲中美战略竞争的不确定性,40.2%选择欧盟,29.2%选择日本。

日本作为亚细安重要的对话伙伴之一,是本区域最受东南亚人民信任的大国。有54.2%的受访者有信心日本会做出正确的事以促进全球和平、安全、繁荣和治理。

不过这一比率相较去年下跌了14个百分点。新加坡巡回大使陈庆珠认为,这可能与日本没能很好地控制冠病疫情有关。“这些国家如何应对冠病疫情的冲击,多少会影响受访者对它们的评估。”

对日本表示信任的受访者中,46.6%认为它是一个“尊重和拥护国际法且负责任的利益相关者”。不信任日本的受访者中,则有41%认为它“没有能力或政治意愿来领导全球”。

过去两年,日本对本区域的参与度有所减少。陈庆珠认为,疫情后日本“肯定会重返本区域,因为日本传统上为东南亚提供很多公共品”。

她指出,早期日本与东南亚国家的关系不太好,1974年日相田中角荣访问东南亚,在雅加达遇上反日暴动,日本大为震惊,此后积极展开公共外交,帮助东南亚国家工业化和发展经济,成为亚细安的好伙伴。

学者:日本必须找到自身 在本区域所要扮演新角色

朱拉隆功大学教授安全与国际研究学院主任提蒂南也认为,日本日后还会加大力度投入本区域,但日本须找到自身在本区域所要扮演的新角色。

他说:“日本在所有经济领域都有影响力,这建立在过去的基础上。但如今中国在某些领域与日本竞争,尤其是高科技领域。日本因此必须决定它要成为怎样的大国。”

多数人支持四方安全对话 但对澳英美联盟感担忧

美国过去一年积极通过四方安全对话(Quad)和澳英美联盟(AUKUS)加强在本区域的安全部署。多数受访者对Quad表示支持,但近半对AUKUS有所担忧。

58.5%的受访者认为,通过实际合作加强Quad机制,可对区域发挥建设性作用。

至于AUKUS,只有36.4%的受访者认为它有助平衡中国正在壮大的军事力量。其余22.5%的受访者认为AUKUS会导致区域军备竞赛升级,18%认为这个联盟会削弱亚细安的核心地位,还有12.3%认为它将削弱不扩散核武条约的机制。

在区域经济合作方面,中国去年9月宣布申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》(CPTPP)。53.2%的受访者认为,中国若成功加入,将为中国、美国和其他CPTPP成员国带来经济和政治利益,包括缓解区域贸易紧张局势和中美贸易战,并为中国推进艰难的国内改革提供契机。

不过其余的46.8%受访者担心中国加入CPTPP会导致经济紧张局势和中美贸易战升温、减少CPTPP潜在的贸易利益,以及削弱CPTPP在多边贸易体系中发挥的角色。

学者:没让缅甸问题卷入大国博弈 亚细安成就突出

缅甸政治危机至今不见突破,东南亚民众对亚细安的斡旋褒贬不一,但学者认为亚细安其实已取得成果。

缅甸军人去年2月1日发动政变推翻民选政府,全国随后出现反政变示威,军方以武力镇压,民间转向以武装斗争反抗。

缅甸发生政变后,军方一直没有落实与亚细安达成的五点共识。有近八成缅甸受访者“不赞同”或“强烈不赞同”亚细安就缅甸局势采取的举措。缅甸境内示威活动不断,缅北实皆省蒙育瓦县的民众2月13日也上街抗议。(法新社)

亚细安成员国去年4月与缅军领导人敏昂莱达成五点共识平息危机,但五点共识的落实一直没有取得进展。亚细安因此拒让缅军政府官员参加亚细安会议。

根据调查,只有约37%的人“赞同”或“强烈赞同”亚细安就缅甸局势采取的举措,“不赞同”或“强烈不赞同”者有33.1%。其中,缅甸受访者最为不满,有78.8%“不赞同”或“强烈不赞同”。

表示赞同的受访者中,42.5%认为亚细安已采取主动调解危机。不赞同者则有45.5%认为亚细安不团结,在应对政治与人道主义危机时行动过于缓慢。

不过查道炯指出,亚细安在处理缅甸问题的最大成就,就是避免它成为大国博弈的棋子。“如果你看乌克兰或其他地区,缅甸问题没有卷入大国博弈,这是突出的成就。”

对于该如何解决缅甸危机,大部分受访者认为应采取较温和的政策,37.8%认为应与缅甸各方对话建立互信,24.4%认为应与伙伴国统一应对措施。另有19.6%认为应采取较强硬措施,9.8%甚至觉得应把缅甸逐出亚细安。

但陈庆珠指出,亚细安因制度和结构性因素不能对缅甸采取更强硬的做法,“因为我们有共识原则”。此外,《亚细安宪章》没有驱逐成员国的条文。

她说:“东南亚10国之所以能成为亚细安,正是因为共识原则让各国感到自在。若这个原则有些许改变,我不知道还能不能留住成员国,维持亚细安核心就更难了。”

(记者黄小芳是《联合早报》北京特派员)