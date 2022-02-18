维文：耐心至关重要 仓促处理缅僵局会削弱亚细安调解能力

维文昨天在柬埔寨首都金边出席亚细安外交部长非正式会议。他在会后的线上访问时说，要推动缅军政府启动政治协商，亚细安需要有序谨慎地开展工作。

缅甸政治僵局持续一年多不见转机令人失望，但我国外交部长维文医生强调，耐心至关重要，仓促行事反而会削弱亚细安的调解能力。他也敦促缅军政府让亚细安缅甸特使会见各方，以此展现缅军推进和平进程的诚意。

维文昨天（2月17日）在柬埔寨首都金边出席亚细安外交部长非正式会议。他在会议结束后通过视讯接受新加坡媒体访问时，重申亚细安秉持不干预成员国内政的原则，但也不会认可缅军政府的单方面行动，不会赋予其合法性。

缅甸军人去年2月1日发动政变推翻民选政府后，全国持续出现反政变示威，军方以武力镇压，流血冲突不断。亚细安成员国外长昨天在会后发表声明，对缅甸局势表示失望。他们也一致支持委任柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆（Prak Sokhonn）为亚细安缅甸特使。

据路透社报道，布拉索昆已计划下个月前往缅甸，并呼吁缅军政府允许他和缅甸影子政府成员对话。影子政府是由缅甸亲民主团体和去年被军事政变推翻的文职政府残余力量所组成，被缅军政府视为“恐怖分子”。

不过外界对亚细安调停斡旋的能力并不看好。新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院旗下的亚细安研究中心前天发布的《东南亚态势：2022》报告中，近七成受访的东南亚政商学界与媒体人认为亚细安是“反应慢且不起作用”的组织，超过三成不赞同亚细安就缅甸问题采取的举措。

但维文说，要推动缅军政府启动政治协商，亚细安需要有序谨慎地开展工作，不可能在一夜间解决问题。“仓促行事只会把谈判优势交到对方手上。我们须谨记自己正朝正确的方向前进，耐心等待机会。”

无可否认，亚细安成员国之间就包括缅甸在内的许多课题存有分歧，须经协商才能推进，影响了决策进度。不过维文提醒，区域里没有任何组织如亚细安这般多元，依据共识行事是亚细安的机制，重要的是在有必要集体行动时亚细安能团结一致。

缅甸军政府在推进和亚细安达成的五点共识上没有显著进展，所以昨天的会议只邀请缅甸非政治代表出席，但遭拒绝。虽然没有代表出席，缅甸还是派人上线旁听会议。

维文：无意把缅排除在外 亚细安仅要明确表达失望

维文强调，亚细安无意把缅甸排除在亚细安之外，只是希望明确表达其他成员国对缅甸局势的失望。

他指出，亚细安缅甸特使只能帮忙推进缅甸各方协商，要化解缅甸危机还得靠缅甸人，需要缅军政府示出诚意，与各方对话。

亚细安和缅军达致的五点共识包括停止暴力镇压、与缅甸各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成各方对话、接受救援以及允许亚细安特使访缅。

布拉索昆在会议结束后的记者会上同样强调，缅甸依然是亚细安这大家庭的重要成员。“能为缅甸带来长治久安与全国和解的政治方案必须由缅甸自己制定和推进，并且必须各方参与。”

根据我国外交部的文告，出席会议的亚细安外长已达成共识，除非推进缅甸和平进程的五点共识有显著进展，亚细安会维持第38届和第39届峰会决议，继续邀请缅甸非政治代表。

维文说，亚细安和缅甸在推进五点共识方面须快速取得实质进展，包括安排亚细安缅甸特使赴缅会见各方人士。他指出，目前缅甸各方都觉得自己有胜算，所以谁都不愿协商，但只有各方都回到谈判桌，危机才可能化解。“如果你问我的意见，我目前无法想出任何一个可以无须翁山淑枝参与的解决方案。”

76岁的翁山淑枝是缅甸原民选政府实际领导人，在军事政变后，连同缅甸全国民主联盟多名高级领导遭扣押，并被控多项罪名。