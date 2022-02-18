不应制造地缘政治紧张局势 佐科呼吁各国合作促进全球经济复苏

（雅加达综合电）印度尼西亚总统佐科呼吁各国合作促进全球经济复苏，并认为现在不应制造地缘政治紧张局势，例如当前的乌克兰危机，因为这势必拖慢经济复苏的步伐。

佐科昨天在20国集团（G20）财政部长和中央银行行长会议的开幕式发表上述讲话时，呼吁各国合作缓和乌克兰的紧张局势，并警告冲突不仅危害各国的国家安全，更将破坏全球经济从冠病疫情中复苏。

他强调，各方必须停止竞争和紧张局势，并合作使全球经济迅速复苏。他说：“全球国家都互有联系，没有一国是孤立的。因此一个地区的复苏将带动另一地区崛起，一个地区崩溃也会导致其他地区衰落。”

他要求各国团结应对冠病疫情的影响，尤其是对经济领域的影响。他说：“我们必须共同控制不断上升的通货膨胀率，我们必须预见粮食短缺和价格上涨，我们必须克服集装箱和其他供应链的稀缺，我们也必须防止饥饿。”佐科希望此次G20财长和央行行长会议可以制定协调各国财政和货币政策的措施，解决各国共同面临的问题。他说，今年将在印尼举行的G20领导人峰会将重点讨论加强全球卫生架构、数码化转型，以及向可持续能源过渡等三大议程，这些都是各国复苏经济的方向。

与会的澳大利亚国库部长弗莱登伯格表示，乌俄情况令人深感担忧，解决这些紧张局势符合各国的集体利益。他呼吁俄罗斯缓和局势，否则可能在人道和经济领域带来灾难性后果。

G20财长和央行行长会议昨天与今天在雅加达举行，这是印尼担任G20轮值主席国之后举行的首场G20部长级会议。印尼财政部长慕燕妮说，这次会议将重点讨论后疫情时代各国货币政策的退场策略、全球高通胀、疫苗分配和气候融资等议题。

G7财经首长会议延后举行

美国、英国、德国、法国、意大利、加拿大、日本等七国集团（G7）与欧盟的财长和央行行长，原本也准备这两天在雅加达举行场边会议。但这些国家大部分财经官员并没到雅加达参加G20会议，因此G7财经首长会议延后举行。