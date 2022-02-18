维文：疫情与政局料不影响增长 亚细安下来经济前景乐观

疫情冲击和成员国政局动荡料不会影响亚细安整体的经济增长潜能，各成员国外长都期待本区域的经济今年能有起色。

在柬埔寨出席亚细安外交部长非正式会议的新加坡外交部长维文医生，昨天接受媒体访问时，对本区域下来的经济前景表示乐观。

他指出，当前这波由奥密克戎变种毒株主导的冠病疫情，带来的冲击相对没有那么严重，而且部分国家已有相当高的接种率。“我们应该能在数周或几个月内渡过这波疫情。”

维文透露，此次会议上，各国外长都对重启跨境通勤非常积极，也就落实《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）、提高亚细安的竞争力展开讨论。

新加坡也敦促亚细安成员国探讨在智能城市、数码经济、网络安全等领域展开合作。

亚细安成员国有共识 整体议程不受缅局势牵制

RCEP是亚细安十国、中国、日本、新西兰，以及澳大利亚等合作制定的贸易协定，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场。协定于今年1月1日生效。

维文指出，这项协定的生效，加上亚细安各国经济逐步复苏将有助提振本区域的贸易和投资。

虽说缅甸政局动荡多少会对区域造成影响，但维文并不担心，因为亚细安不只是围绕一个国家，亚细安成员国也有共识，不会让整体议程受缅甸局势牵制。

“我们正蓬勃发展，是全球经济增长的引擎，对超级大国和区域国家而言，我们起着实质作用，域外国家都愿与我们建立联系。我们面对的挑战是如何保持团结，在国际舞台上发挥战略作用。”

东南亚是全球经济增长最快的地区之一，美国在亚细安的直接投资额比它在印度、中国、日本和韩国的投资总合来得更大。东南亚也是中国最大的贸易伙伴。

中美两国在本区域有着巨大利益，而随着美国拜登政府重新聚焦印度太平洋，中美在本区域的博弈只会继续加剧。

维文说，中美其实都很清楚东南亚国家不愿选边站，并希望保持亚细安组织的开放和包容。“我们无法控制这些大国的想法，无法决定是开战或和平共处，但这不代表我们不能抉择，不能集体行动。”

“没有人能保证结局会是如何，我们只能做好准备捉住任何机会……下来几年将会非常精彩。”