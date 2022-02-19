报告：与统治精英态度有落差 缅甸与老挝民间对中国不信任度上升

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院日前发布的一份调查报告显示，与中国关系密切的缅甸和老挝，民间对中国的不信任度有所上升，说明民间精英与统治精英的对华态度出现落差。

东南亚研究院访问研究员坦比（Quinton Temby）在去年4月发表的评论文章《奶茶联盟与中国在东南亚的实力差距》中说，在整个东南亚，有迹象显示精英和公众在中国问题上的看法已经出现落差。

这种情况在老挝和缅甸尤为明显。东南亚研究院亚细安研究中心2月16日发布的《东南亚态势：2022》报告显示，老挝受访者“担心中国日益增长的区域经济影响力”的比率，从2021年的48.6％上升至今年的65.8％；“担心中国日益增长的区域政治与战略影响力”的老挝受访者，同期从69.2％增至78.8％。

缅甸受访者对中国的区域经济、政治与战略影响力增长的担忧，三年来呈上升趋势。根据2020年、2021年和2022年的《东南亚态势》，缅甸受访者担忧中国区域经济影响力的比率，分别是73.9%、76.9%和87.3%；担忧中国区域政治与战略影响力的比率，分别是83.9%、91.4%和93.5%。

《东南亚态势》的调查对象主要是公共知识分子，包括学术人员、商界人士、公务员、非政府组织人员、新闻工作者，以及区域或国际组织人员。在缅甸和老挝，他们与统治精英分属不同的精英群体。

老挝和缅甸与中国关系密切，都是“一带一路”的重要沿线国。中国是老挝最大的外资来源国，资助老挝在湄公河及支流建设水坝，提供贷款建设中老铁路，为老挝经济发展做出贡献，但也使得老挝总债务有近一半来自中国贷款。缅甸2010年实行民主改革前，中国是缅甸重要的经贸伙伴，如今已是缅甸第一大贸易伙伴。

澳大利亚国立大学战略政策研究教授吴翠琳在《东南亚态势：2022》发布会及线上论坛说，老挝、缅甸和柬埔寨与中国的经济关系非常密切，这使得它们的经济相当脆弱和容易受冲击。“不过只有老挝和缅甸受访者注意到这个问题。柬埔寨则犹如旁观者，尽管面对这些经济脆弱性，却没有像老挝和缅甸那么关切。”

吴翠琳和研究员刘楠去年8月在澳洲国立大学的亚太学院网站New Mandala发文指出，中国已成为柬埔寨和老挝最重要的外国直接投资来源，老挝对中国投资来源的依赖高达79％，而柬埔寨最高为32％。中国也是缅甸三大外国直接投资来源之一。老挝、缅甸以及在某种程度上的柬埔寨极有可能过度曝险和过度依赖中国的投资。

虽认为中国提供最多疫苗民间更信任西方疫苗

缅老两国受访者对中国的不信任，也表现在对待中国冠病疫苗上。尽管老挝有77.3％、缅甸有40.0％的受访者认为中国是给本区域提供最多疫苗支援的国家，但老挝只有18.2％、缅甸只有5.1％的受访者信任中国国药及科兴，信任欧美辉瑞及莫德纳的则有65.9％和68.6％。

对于“中国会做正确的事以促进全球和平、安全、繁荣和治理”的问题，缅甸受访者表示“没有信心”或“一点信心”的比率，过去四年来呈增加趋势：从2019年的37.6％、2020年的50.8％、2021年的59.6％，到今年的88.8％。老挝受访者从2019年的10.4％增至2021年的47.5％，但今年比去年减少6.6个百分点。

讨论会的另一名参与者、朱拉隆功大学政治学者提蒂南说，缅甸人过去一年来对中国的观感是负面的，他们认为中国影响缅甸政治和支持军政府。

缅甸军方与中国关系密切，缅甸民间则存在怨华情绪。缅甸2010年实行民主改革后，外交政策上调整对中国的依赖，例如2011年暂停中国资助的密松大坝项目，以便在中美之间有更大的回旋空间。尽管缅甸的怨华情绪过去10年有所缓解，但去年2月政变后，社会上出现了一系列针对中国的谣言和不满，引发3月份的中资企业遭打砸抢烧事件。