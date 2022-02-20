让旅居新加坡者回柔佛投票 依斯迈：开放选民通道可行度不高

马国首相依斯迈沙比里说，此事须和选举委员会及卫生部讨论相关细节，也须获得新加坡政府同意及配合，以确保涉及的选民不会违反新加坡的防疫措施。

（新山／峇株巴辖综合讯）柔佛州看守政府建议3月12日州选举投票当天，开放特别通道让旅居新加坡的合格选民回乡投票，不过，马来西亚首相依斯迈沙比里认为，这个建议可行度不高。

他说，此事须和选举委员会及卫生部讨论相关细节，也须获得新加坡政府同意及配合，以确保涉及的选民不会违反新加坡的防疫措施。

他周五在柔州新山出席公开活动后，在记者会上被询及柔州政府的上述建议时指出，尽管所有公民都有投票权，但目前新马边境仍限制开放，住在新加坡的马国公民必须遵守当地政府的条规。

至于何时全面重开边境，依斯迈沙比里指出，卫生部将在两三周内完成评估报告并提呈内阁讨论，以决定是否全面重开，或暂时只对特定国家开放边境。

针对国家复苏理事会及旅游业者呼吁政府最快在3月1日全面开放边境，以振兴国家经济及旅游业，他强调，政府明白重开边境对复苏国家经济至关重要，但政府须在人民的健康安全和恢复经济之间取得平衡，不可仓促行事。

凯利：第二季重开边境较务实

卫生部长凯利昨天在另一场活动上受询时则说，今年第二季才重开边境，是比较务实的目标。

他强调，是否重开边境是国家大事，不是卫生部说了算；除了制定恰当的防疫标准作业程序（SOP），该部也须与国家复苏理事会、国防部、外交部等相关部门深入研究。“不是说两周后（提交评估报告后）就能开放边境，许多执行的细节都须考虑周全，因此我们放眼最快在第二季度初期重开边境。”

另一方面，马国选委会公布柔佛州选竞选期间的防疫SOP，有条件允许各政党举办政治讲座、造势活动和沿户拜访。

根据选委会的公布，政治讲座只能在政党官方办公室或行动室举行，场内人数不得超过100人，包括工作人员及主讲人；所有参与者须完成冠病疫苗接种及戴口罩，活动时间最多两小时及不能超过晚上10时，且事先须获得警方批准。

各政党候选人及助选团获准沿户拜访选民，但不能超过五人，也不能进屋拉票，只能在屋外派传单，同时须保持安全距离。

尽管柔佛州选的SOP比去年底马六甲州选时放宽许多，不过，民主行动党秘书长林冠英批评选委会有针对反对党之嫌，并指根据卫生专家的意见，室内传播冠病病毒的风险比户外高，因此选委会的规定并不合理。

他昨天发声明指出，国民联盟（国盟）前晚举办的造势活动多达2000人出席，现在选委会却规定各政党活动参与人数不能超过100人，显然是双重标准。“选委会或许会说，那（国盟造势活动）是提名前，但病毒会分日期吗？”

柔佛州选是马国在疫情期间举办的第四场选举，由于冠病变种病毒奥密克戎导致疫情反弹，不少人担心柔佛州选可能令疫情大暴发。不过，卫生部之前强调，大部分民众已完成疫苗接种，加上奥密克戎不比德尔塔变种病毒严重，只要人们遵守防疫SOP，就足以防范因州选造成病例激增的问题。

马国疫情持续升温，单日新增确诊病例已连续八天超过2万起，周五录得2万7808起，累计316万6023起。当天通报36起死亡病例，累计3万2276起。