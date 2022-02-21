马哈迪指纳吉对贪污不觉羞耻 图重返政权核心以逃司法惩处

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪出院并康复后，就继续在社交媒体发文抨击前首相纳吉。马哈迪昨天（2月20日）在社交媒体指纳吉对于被指控贪污不但不觉羞耻，还企图重返政治权力核心以逃过司法惩处。

马哈迪也是祖国斗士党联合创办人及总主席。他昨天在社交媒体发布“给柔佛人民的第二封信”时说，纳吉一直认为自己没有犯错，还认为自己目前的遭遇是一种政治迫害。他表示，一些人民仍选择相信纳吉，不仅叫纳吉“Boss Ku”（我的老板），还亲吻纳吉的手。“Boss ku”是纳吉几年前在社交媒体爆红的昵称。

马哈迪表示，他在一马公司弊案之前是支持纳吉的，也对纳吉的父亲敦拉萨抱有感恩之心。马哈迪认为，敦拉萨是一名爱国者及有尊严的民族斗士，但纳吉并非如此。

不过，纳吉的心情显然不受马哈迪批评的影响。新山柔佛古庙昨天举行众神出銮仪式，准备今晚进行一年一度的夜游活动时，纳吉突然笑容满面的在柔佛古庙外的直律街步行。现场群众除了高呼“Boss Ku”，还争相与纳吉碰拳致意。

柔佛州选举即将在2月26日提名之际，纳吉昨天出现在直律街的造势意味十分明显。纳吉去年11月领导巫统，在马六甲州选举漂亮胜出后，预料这次也将成为巫统在柔佛州选举的领军人物。