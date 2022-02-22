称民族团结政府为恐怖组织 缅军政府拒让亚细安特使会见

（内比都路透电）缅甸军政府拒绝让亚细安特使会见反对派民族团结政府成员，称它们是“恐怖组织”。

缅甸军人去年2月1日发动政变，随后全国各地出现反政变示威，军方以武力镇压。亚细安去年4月与缅甸最高领导人敏昂莱就缅甸局势达成五点共识，包括停止暴力镇压、与相关各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受人道救援，以及允许亚细安特使访缅。然而至今，这项和平计划未有重大进展。

亚细安10国内部对于如何使缅甸恢复稳定，开始出现分歧。上周四（2月17日），亚细安成员国外长举行会议过后，印度尼西亚说缅军政府应当让受委为亚细安特使的柬埔寨外长布拉索昆会见冲突各方，马来西亚则表示，对话对象须包括由缅甸被罢免国会议员及反军政府人士组成的民族团结政府（NUG）。

缅甸外交部就亚细安外长会议前晚（20日）发布声明说，虽然“亚细安的一些商议对于五点共识的落实具有建设性”，但两个成员国建议特使与“非法组织和恐怖组织接触”，这“不仅违反亚细安宪章，也破坏亚细安的反恐努力”。

对于马来西亚外长赛富丁呼吁亚细安特使与民族团结政府会面，民族团结政府中负责外交的欣玛昂表示欢迎。他在推特发文感谢赛富丁为解决缅甸问题所展现的“大力支持”，也感谢他向特使发出的明确信息。

亚细安特使布拉索昆曾说，他可以作为缅甸冲突各方的桥梁，但军政府反对亚细安接触民族团结政府，使这方面的努力复杂化。

布拉索昆也说，缅军政府没允许上一任亚细安特使访缅，是因为不接受一些成员国提出的先决条件，这包括让特使会见缅甸原民选政府领导人翁山淑枝。

翁山淑枝被赶下台后，被控贪腐、违反官方机密法等多项罪名。

未积极落实五点共识 缅军政府外交已两度受挫

缅军政府未积极落实五点共识，已两度在外交上受挫。去年10月的亚细安峰会，以及上周的亚细安外长会议都没邀请缅军政府代表出席。

根据泰国一个维权组织的统计，自缅甸政变以来，已有至少1500个平民死于军方暴力镇压，但军政府坚称死亡人数并不准确。除了对抗民间示威，军政府也与少数民族武装及偏远农村地区组建的人民保卫军发生战斗。