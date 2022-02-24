病愈后向巫统“官司派”火力全开 马哈迪狠批纳吉不知“廉耻”为何物

马哈迪抨击国阵因一马丑闻倒台后，纳吉仍恬不知耻地高喊“有什么可耻？我的老板”口号。马哈迪强调，斗士党就是要消除这种不知廉耻的文化，要让人民有羞耻心，懂得分辨是非对错。

（布城综合讯）马来西亚前首相马哈迪在大病初愈后的首场公开活动中对巫统“官司派”火力全开。他炮轰涉及一个马来西亚发展有限公司弊案的前首相纳吉至今仍在推广“不知廉耻”的文化，并称巫统主席阿末扎希曾拜访他，希望当局停止调查他（阿末扎希）被指涉贪的事件。

也是祖国斗士党联合创办人及总主席的马哈迪，昨天（2月23日）在布城出席斗士党柔佛愿景推介仪式时，抨击纳吉领导的国民阵线（国阵）因一马丑闻倒台后，纳吉仍恬不知耻地高喊“有什么可耻？我的老板”（Malu apa bossku）口号。

马哈迪说：“国阵和纳吉误导我们，他们声称没什么可耻的，只要领袖是马来回教徒，即使偷钱或偷鸡也不用感到羞愧。他们不认为那是错误或羞耻的……试想想，我们迎接国外领袖和贵宾时，都会盛装接待，但我们的领袖却赤身裸体……这有什么可耻？我们领袖觉得裸体是可以的。我们的全裸领袖陪着贵宾检阅部队时，突然在一旁撒尿。有什么可耻的？撒尿罢了。”

马哈迪强调，斗士党就是要消除这种不知廉耻的文化，要让人民有羞耻心，懂得分辨是非对错。“斗士党拒绝这种偷窃而不知耻、不穿衣甚至当众撒尿也不觉得羞耻的文化。”

国阵在上届大选落败后，纳吉团队以“有什么可耻？我的老板”口号重新包装纳吉的形象，受到不少马来青年和网民追捧，纳吉还因此在多场补选中成为巫统的“宣传大使”。

马哈迪：阿末扎希曾示好 想阻止法庭调查涉贪案

马哈迪也揭露，2018年他第二次出任首相前，前副首相阿末扎希曾因为涉贪案而拜访他。他被询及阿末扎希是否曾寻求他解决法庭案件时说：“阿末扎希和三个人来我家，跟我示好。当时我有可能成为首相……我知道阿末扎希的问题，他可能犯罪而入狱。我也听闻他尝试阻止法庭对他展开的行动和案件调查。”

不过，阿末扎希昨天受询时否认此事，并指示律师向马哈迪发律师信，要求后者道歉。

本月初，前首相及土著团结党主席慕尤丁在柔佛出席公开活动时，也称阿末扎希和纳吉曾在他担任首相期间，要求他解决他们的法庭案件；他拒绝后遭两人联手推翻。不过，阿末扎希和纳吉全盘否认。

马哈迪年事已高 听医生劝告不到柔佛助选

另一方面，针对柔佛州选，马哈迪说，斗士党将在总数56个州选区中的42个选区上阵，目标是赢得至少一半的议席。

他也说，尽管他的身体已无大碍，但毕竟年事已高，因此会听从医生劝告，不到柔佛助选。“医生提醒我要小心，因为我已经97岁了，万一不幸感染（冠病）会很危险，所以即使我很想去（柔佛），但也不能去。”

马哈迪1月22日在国家心脏中心接受手术后入住加护病房，一度传出情况紧急，过后逐渐好转并转至普通病房，于2月5日获准出院，回家休养。昨天是他出院后首次出席公开活动；他在记者会上发言时精神奕奕，言辞依旧犀利。