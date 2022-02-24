小马可斯成为菲总统头号人选 暴政受害者担心历史重演

（菲律宾法新电）菲律宾已故独裁者马可斯实行军事管制虽然已是50年前的事，但其政权的暴行对当时饱受折磨的人来说依然记忆犹新。如今马可斯独子小马可斯成为下一任总统的头号热门人选，不少人担心历史重演。

菲律宾将在5月9日举行总统选举，民调显示，64岁的小马可斯目前以超过50%的支持率遥遥领先其他四名总统候选人，问鼎总统宝座十拿九稳。

对曾在1970年代军事管制时期遭马可斯军队折磨和轮奸的退休历史教授洛雷塔（82岁）来说，她最不想看到的就是小马可斯成为总统。她担心后者在掌权后会效仿已故父亲实施独裁统治，关闭议会和其他民主机构及封杀媒体。她说：“我不希望菲律宾人再次经历我所经历的。”

马可斯掌权后暴力镇压异议分子和暗杀反对派领袖，并从1972年起在全国实行军管，杀害菲共干部和政敌。国际特赦组织估计，马可斯独裁及高压统治菲律宾近20年期间，有约7万人被逮捕、拘禁和遭受酷刑。

洛雷塔在上世纪70年代参加与菲共结盟的人文联盟所组织的反政府示威活动。1976年，她被秘密逮捕并被带到一处没有标记的拘留所。据她说，当时被施以多种酷刑包括水刑。施虐者甚至对她的指尖和脚趾进行电击，使她无法控制地颤抖，还脱光了她的衣服。

小马可斯发言人：洛雷塔玩弄肮脏政治

每当被问及马可斯掌权时期的暴行指控时，小马可斯总是轻描淡写地带过或是会对指控提出异议。他今年1月在接受电视台访问时说：“我不知道它们（国际特赦）是如何掌握这些数字。我们应该请国际特赦分享它们手上的信息，或许这将有助于我们确保系统正常运行，并且不会再发生所谓的滥权行为。”

针对洛雷塔的指控，小马可斯的发言人罗德里格斯说：“洛雷塔又来了，她一再地坚持这些谎言，玩弄肮脏政治手段。”

菲政府2013年给予逾1万名受害者总共98亿比索（约2亿5500万新元）赔偿，而这笔钱来自马可斯家族在瑞士银行被没收的将近7亿美元秘密存款。

根据菲选委会，今年的合格选民中有56%是在军事管制结束后才出生的，他们对马可斯的独裁统治毫不知情。

洛雷塔坚信，自马可斯于1989年在夏威夷去世后，获准返国的马可斯家族就发起了一项运动来洗白马可斯家族。