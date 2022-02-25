越南燃油短缺 全国近300油商被迫暂时停业

（河内彭博电）越南出现燃油短缺，全国各地近300名石油和汽油零售商无油可卖，被迫暂时停业。总理范明政下令彻查汽油市场情况，包括汽油的进出口。

越南贸易部经过一轮视察后指出，燃油短缺由多重因素造成，包括批发商和分销商供应不足以及业内员工感染冠病无法工作。

当地媒体发布的照片显示，油站挂上缺油告示牌，暂停营业。

国际原油价格节节攀升，创下多年来的新高，这也推高汽油和柴油价格，加剧了通胀压力，使各国政府大为头疼。

据当地新闻网站报道，越南最大炼油厂Nghi Son炼油厂因陷入财务困境，在1月中旬被迫减产。该厂去年的石油供应量占越南全国的34％。

官方发布声明说，总理范明政已命令财政部和贸易部就调整汽油及其他石油产品的环境保护税，提出建议书。供应商、分销商和零售商也受到更严格监督，以防不良商家囤油或违反相关条例。

与此同时，越南贸易部计划从国家储备中提取约1.02亿公升的RON-92汽油，投入拍卖市场，起拍价约每公升1万4058越南盾（约0.84新元）。

亚洲各地炼油厂纷纷提高运行率，但仍难以舒缓燃油短缺问题，因为从美国至亚洲，众多炼油厂非计划的停运导致产量锐减。接下来多家炼油厂将在第二季进行定期维修，亚洲油供或将继续吃紧。

目前燃油交易商正在密切关注越南汽油和柴油的供应情况，尤其是柴油，因为其库存量已下降至多年来的最低水平。