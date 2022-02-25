柔佛州选举竞争激烈 56选区或至少出现三角战

（新山综合讯）马来西亚柔佛州选举将在本周六（2月26日）提名，六个政党及联盟不约而同地在昨天宣布候选人。若加上之前已宣布候选人的政党，柔佛所有56个州选区这次很可能出现三角战，其中42区还可能四角战。这显示此次选举的竞争，将比去年马六甲州选举还激烈。

巫统领导的国民阵线（国阵）昨天按惯例参选所有州选区。不过，国阵昨天宣布候选人的仪式上，台上只有巫统主席阿末扎希与前首相纳吉等主流派，首相及巫统副主席依斯迈沙比里与巫统署理主席莫哈末哈山都没有出席仪式。

这除了凸显巫统内部派系斗争的表面化，也显示巫统主流派仍将像主导马六甲州选举一样，主导此次柔佛州选举。

国阵昨天宣布的56名候选人包括巫统37人、马华15人，以及国大党四人。

被视为国阵最大挑战者的国民联盟（国盟），昨天也宣布参选柔佛所有州选区。

希盟确定派出50名候选人

国盟及土著团结党主席慕尤丁宣布，国盟此次56名候选人之中的33人来自土团党，15人来自伊斯兰党，还有八人来自民政党。

2018年大选后执政柔佛的希望联盟（希盟）成员党民主行动党，昨天宣布最后两名候选人后，希盟此次确定派出50名候选人。希盟之前与马国民主联合阵线（马民阵，MUDA）协商后，决定让出六区由马民阵参选。希盟的人民公正党将参选20区，国家诚信党16区，民主行动党14区。

此外，前首相马哈迪领导的祖国斗士党昨天也宣布派出42名候选人。

麻坡区国会议员赛沙迪领导的马民阵昨天又宣布两名候选人，加上之前宣布的五名共有七人参选。

公正党前署理主席阿兹敏派系组建的马国全民党昨天宣布参选四个州选区，成为参选最少选区的政党。

国阵昨天宣布候选人的仪式上，台上只有巫统主席阿末扎希与前首相纳吉等主流派，首相及巫统副主席依斯迈沙比里与巫统署理主席莫哈末哈山都没有出席。这除了凸显巫统内部派系斗争的表面化，也显示巫统主流派仍将像主导马六甲州选举一样，主导此次柔佛州选举。