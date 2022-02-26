马可斯倒台36周年 菲上千人抗议小马可斯竞选总统

（马尼拉法新电）菲律宾前独裁者马可斯倒台36周年之际，上千名示威者走上首都马尼拉街头，抗议马可斯独子小马可斯竞选总统。教会领袖也在同一天呼吁信徒阻止小马可斯当选，以防止重现马可斯暴政时代。

根据菲律宾警方，昨天约有1100名示威者聚集在马尼拉一条快速公路上示威抗议，其中大部分是年轻人。他们高举写有“拒绝马可斯—杜特尔特2022年”字样的布条，并高喊“归还赃物，不让小偷归来”等口号。

其中一名示威者洛佩罗斯说：“我们不希望马可斯统治的历史重演，因为事实证明马可斯家族是腐败的。”

小马可斯以逾50%支持率领先其他四名总统候选人

64岁的小马可斯与现任总统杜特尔特的女儿莎拉搭档，竞选即将在5月9日举行的总统和副总统选举。民调显示，小马可斯目前以超过50%的支持率遥遥领先其他四名总统候选人。

然而，马可斯执政近20年期间实施军事管制，还暴力镇压异议分子和暗杀反对派领袖，估计那段时间有约7万人被捕、拘禁和遭受酷刑。此外，马可斯家族和盟友更是被指腐败敛财，因此小马可斯竞选总统引来诸多反对。

马可斯于1986年提前一年举行总统选举，当时许多选票被篡改、大量作废等，引发激烈争议。马可斯不承认败选，同年2月25日自行举办就职典礼。当天群众包围总统府马拉卡南宫，最后马可斯全家搭乘美军直升机离开，流亡夏威夷。

当时就有一群天主教主教召集民众保护发动叛变的军事分子，而昨天天主教主教再次站在反马可斯家族运动的最前线。

菲律宾天主教主教团在一份写给信徒的信中表示，马可斯家族试图洗白马可斯执政期间犯下的虐待行为，而选民有责任拒绝这个“历史修正主义”。