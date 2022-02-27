柔佛州选举全面开打 239人竞逐56席

马来西亚柔佛州选举正式提名，所有56个州选区全面开打。这次共有15个政党的223名候选人及16名独立候选人共239人参与角逐。其中国阵和国盟都参选所有州选区。但分析员认为，马国全国大选时可能不会出现这种多党混战局面。

昨天的提名过程相当顺利，但新山有官员指一名记者没有保持社交距离而开出1000令吉（约322新元）罚单，引起各党候选人争相抨击，还引起首相依斯迈沙比里关注。

两区陷七角战

马来西亚选举委员会（选委会）主席阿都干尼昨天在提名结束后举行的记者会说，此次有七区出现三角战、35个州选区出现四角战，八区出现五角战、四区出现六角战及两区出现七角战。他说，昨天成功提名的239名候选人，国阵和国盟各56人、希盟50人、祖国斗士党（斗士党）42人、马国民主联合阵线（马民阵）七人、民兴党六人、全民党四人、土著权威党和社会主义党各一人，独立候选人16人。

柔州议会解散前联合执政的巫统掌控14席、土团党11席、国大党两席、伊党一席。希盟的民行党14席、公正党七席、诚信党六席。此外，另有一席悬空，即原属土团党的甘拔士州选区。甘拔士原任州议员及前州务大臣奥斯曼在去年12月病逝。

学者：混战是马州选常态

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员诺沙里尔告诉《联合早报》，这次15个政党加上独立候选人近240人混战局面，可视为马国各州选举的常态。“各党在州选举时往往能投入较多资源（参选）。但到了全国大选，这些资源就会分薄了。”换言之，全国大选很可能不会再出现这种多党争锋情况。

诺沙里尔认为，这次多党参选的另一个原因，是许多政党，特别是斗士党和马民阵等新成立的政党，其实将这次选举视为面对下次选举的练兵场。

这次柔州选举与去年11月马六甲州选举一样，国阵、国盟与希盟被视为最具实力的三大阵营。其中国阵的竞选领军人物，也与去年一样是前首相纳吉。

纳吉也是国阵顾问团主席。他昨天前往最大对手土著团结党主席慕尤丁的根据地麻坡，为巫统候选人造势。纳吉说，国阵如果这次在柔佛取得压倒性胜利，就是国阵可能赢得下届全国大选的“明确信号”。

柔州选举将在3月12日投票。这是马国2020年初暴发冠病疫情后的第四场州选举，也是奥密克戎变种毒株疫情以来的首场州选举。

当局之前宣布放宽此次选举的标准作业程序。不过，媒体昨天在拉庆州选区的提名中心采访候选人时，一名卫生官员指《星洲日报》一名记者违反社交安全距离规定而开出1000令吉罚单，并口头警告另一名网媒记者。事件除了引起各阵营候选人抨击，首相办公室和卫生部长凯利都获知并着手处理此事。

不过，《联合早报》记者昨午走访位于新山钻禧纪念堂的柏伶州选区提名中心时，警方与选委会严格检查媒体等人员证件，但并未干预媒体采访候选人。

柏伶州选区是这次选情其中一个出现三角战的选区。国盟民政党候选人邱孝利、国阵马华新人陈贤绮及希盟民行党柔州主席刘镇东等三名候选人昨天先后到场并顺利完成提名程序。

邱孝利与陈贤绮受访时都表明是柏伶州选区的居民，并强调过去的服务表现。刘镇东则希望对手都提出政策，让这次选举成为“政策对政策的公平竞争”。