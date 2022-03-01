已接种旅客14日起入境峇厘岛免隔离 若进展顺利将推广至印尼各地

领导印尼抗疫工作的海事与投资统筹部长卢胡特指出，如果未来一周峇厘岛的新增确诊病例继续呈下降趋势，免隔离入境可能提早在3月14日之前就实施。

（雅加达综合讯）印度尼西亚将从3月14日起展开试验性计划，让已接种冠病疫苗的国际旅客无须隔离入境峇厘岛。如果进展顺利，免隔离入境接下来将推广到印尼各地。

领导印尼抗疫工作的海事与投资统筹部长卢胡特，星期天（2月27日）在线上记者会宣布上述消息并指出，如果未来一周峇厘岛的新增确诊病例继续呈下降趋势，免隔离入境可能提早在3月14日之前就实施。

有意免隔离入境峇厘岛的外国旅客，除了必须已完成冠病疫苗接种或已接种追加剂，还必须出示峇厘岛的酒店客房预订证明，住宿至少四天。从国外入境峇厘岛的印尼公民，则必须出示在峇厘岛的住所证明。

入境峇厘岛时，旅客必须接受核酸检测（PCR），并在酒店等候结果。卢胡特说：“如果检测呈阴性，国际旅客只要遵循卫生条例，可自由进行其他活动。”入住酒店第三天，旅客必须再次接受核酸检测。

旅客申请旅游电子签证原本需要担保人，但这项规定也将被取消。

卢胡特指出，选择峇厘岛试点免隔离入境是因为当地已完成接种两剂疫苗的人口比率较其他省份高。他说，如果免隔离入境在峇厘岛顺利实施，该计划将从4月1日起或更早推广到印尼各地，但前提是印尼整体疫情必须有所好转。

峇厘岛过去一周新病例较前一周骤降54％

据《雅加达环球报》报道，印尼在过去一周共有17个省的新增冠病病例呈下降趋势，峇厘岛是其中之一。峇厘岛过去一周每日平均新增587起冠病病例，较前一周的每日平均1284起新病例骤降54％。

印尼正逐步重启旅游业，放宽入境防疫措施相信有助吸引旅客前去。不过，由于取消隔离只是单方面规定，部分游客回返自己国家时可能仍须隔离。新加坡便是一个例子。

依照新加坡自2月22日起实施的入境风险分级系统，印尼属于一般旅游类别（General Travel）。从印尼入境新加坡的旅客必须在住所隔离七天，并在隔离结束前接受核酸检测，只有通过疫苗接种者旅游通道（VTL）入境者不必隔离。

目前新加坡只与印尼的峇淡岛和民丹岛，开通海路VTL与旅游泡泡计划。已接种的新加坡旅客可在这两个地点的“泡泡”范围内免隔离旅游，返回新加坡时也不必隔离。

新加坡和印尼的海路VTL上个星期五开通后，首日就有96人往返新加坡和印尼的民丹岛与峇淡岛。我国目前只允许每周共700人通过海路VTL入境，即峇淡和民丹各350人。