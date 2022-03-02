希山慕丁：内阁2月初已同意 马国首相即将宣布全面重开边境

国防部高级部长希山慕丁说，马国全面重开边境势在必行，因为内阁早在2月初就已同意，并且建议开放日期。他相信不会太久，首相就会正式宣布开放日期。

（吉隆坡综合讯）主管马来西亚防疫事务的国防部高级部长希山慕丁说，内阁早在2月初就同意全面重开边境，并且建议开放日期，但这将由首相依斯迈沙比里宣布。“相信不会太久，首相就会宣布。”

希山慕丁也是“四方部长级冠病会议”主席，其成员包括国防部长、内政部长、卫生部长，以及旅游部长。他昨天（3月1日）在四方部长会议结束后召开线上记者会时表示，全面重开边境势在必行。

他说，政府制定相关决策时的主要有三大考量。“首先是为旅客提供方便，不让他们的行程复杂化。第二是参考与冠病相关的最新科学发现、数据和事实，第三是与各国开放边境的情况保持一致性。”

他强调，马国的当务之急是安全地重新开放边境，这也符合国家元首阿都拉前天在国会发表施政御词时说的，马国要谨慎过渡到地方性流行病阶段。

卫生部长凯利昨天则在推特表示，他昨天在“四方部长级冠病会议”汇报全面重开边境的标准作业程序。凯利也说，他将重新研究目前食肆的营业时间。首相依斯迈沙比里去年宣布，从去年9月23日起，杂货店、迷你市场、餐馆、油站和便利店营业时间是上午6时至午夜12时。

即使新增病例居高不下 也不打算再实施行管令

马国近来受到奥密克戎变种毒株疫情影响，每天的单日新增病例都超过2万起，因此社交媒体盛传政府将重新实施2020年3月的行动管制令（MCO）。马国昨天新增2万3100起冠病确诊病例，累计确诊病例344万2736起。当地昨天通报75起死亡病例，累计死亡病例3万2749起。

不过，希山慕丁昨天强调，大多数马国民众都已经完成接种冠病疫苗，因此即使目前每天的冠病新增病例居高不下，政府也不打算再实施大规模的防疫管制措施。

他透露，马国已经有超过97.5%的成年人接种两剂疫苗，62%成年人接种追加剂，90%青少年接种疫苗，儿童疫苗接种计划也在积极实施。“大部分人都已接种，政府不会重新实施大规模管制。”他说：“尽管目前病例数量更多，但入住重症病房的人数和死亡人数，都比去年8月报数字低了80%至90%。”

希山慕丁表示，目前许多国家放松了管制，这也是马国政府正在努力的。他说，政府希望减少干预并让人民更自由，包括允许民众返回办公室上班、开学、跨州，甚至国界也将很快开放。“政府不会撤回这些措施。”