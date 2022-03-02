登丹两州水灾持续恶化 依斯迈今前往视察赈灾

（哥打峇鲁综合讯）西马东岸的登嘉楼与吉兰丹水灾持续恶化，截至昨晚的灾民人数已增至将近2万6000人，死亡人数则保持三人。由于水灾情况没有改善，首相依斯迈沙比里今天将前往当地视察及赈灾。

负责特别事务的首相署部长阿都拉迪夫昨天告诉国会，国家天灾管理机构2月23日就向各相关州属的天灾管理委员会发出东海岸水灾警报。他说，当局截至前天已经在吉兰丹的七个县区与登嘉楼的八个县区展开搜救与赈灾行动。

阿都拉迪夫透露，首相依斯迈沙比里今天将前往登嘉楼及吉兰丹视察灾情，并将宣布发放赈灾援助。

据马国社会福利局通报，截至昨晚10时，登嘉楼与吉兰丹共有2万5793名灾民。其中1万6768人暂时留在登嘉楼的89所救灾中心，其余9025人则留在吉兰丹的30所救灾中心。

登州八县之中，甘马挽、乌鲁登嘉楼、龙运、勿述、兆有、瓜拉登嘉楼，瓜拉尼鲁斯和马江等七县都遭遇水灾。吉兰丹10县之中，哥打峇鲁、巴西马、瓜拉吉赖、丹那美拉、马樟、日里和巴西富地等七县都传出灾情。

据登嘉楼天灾管理委员会秘书处，当地灾情最严重的甘马挽县，灾民人数从前天约4400人增至昨天超过8000人。乌鲁登嘉楼县灾民昨天仍维持3696人，龙运县则从前天约2000人增至昨天近3000人。