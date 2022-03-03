俄乌战事和西方制裁 对亚细安经济影响有限

乌克兰战事和西方国家对俄罗斯实施的制裁，对亚细安经济的整体影响有限，但某些领域如旅游业和出口遭受的冲击较大。国际原油价飙升和俄乌大宗商品出口受限也导致通货膨胀加剧。

泰国商业、工业和银行业联合常务委员会昨天（3月2日）分析，俄乌战事将影响泰国的通胀、出口和旅游业，它因此调整了对泰国今年经济增长的预测，从原本的3.0％至4.5％，调为2.5％至4.5％。泰国商业、工业和银行业联合常务委员会是泰国最大的商会之一。

旅游业者也担心俄罗斯受制裁可能冲击泰国旅游业的复苏。甲米碧玛莱度假村联合业主察琳堤说，许多俄国银行被排除出环球银行的金融通信协会（SWIFT）支付系统，导致泰俄两地的旅行社无法相互转账，俄国航班取消也影响了游客的出行计划。

彭博社也引述泰国副首相兼卫生部长阿努廷说，俄罗斯卢布疲弱可能影响俄国游客的消费能力。

冠病疫情暴发前，约150万名俄国游客于2019年到泰国旅游，消费额达33亿美元（约45亿新元）。

为刺激经济复苏，泰国最近放宽入境检疫措施，并推出多项计划重振旅游业，而俄国正是泰国今年1月最大的游客来源国。

除了泰国，越南和马来西亚的经济分析师也纷纷预测各自国家的经济下来将受冲击。

越通社引述越南金融学院副教授丁仲盛说，俄罗斯被排除出SWIFT系统，意味着越俄私人企业和国家之间的商品支付、购买和销售可能出现障碍。

另外，战事会导致越南一些进出口商品如海鲜产品和化肥的价格上涨，影响两国的进出口贸易。

不过经济学家阮明峰认为，俄乌战事对越南经济造成冲击的同时，也提供了商机。负面冲击包括通胀、成品油价格上涨、转账困难、旅居俄国的越南人生活陷入困境等，不过俄罗斯供应短缺导致该国对农产品的进口需求增加，这对越南来说是个机遇。

马来西亚经济学家则担心战事升级推高国际油价，冲击全球经济，降低国际需求，导致金融市场混乱，影响马国以出口带动的经济复苏。

全德健：对本区域影响 主要是通胀和粮食价格

新加坡大华银行环球经济与市场研究主管全德健受访时说，俄罗斯与亚细安的双边贸易额仅占亚细安总贸易额的0.5％左右，所以西方制裁俄国对亚细安的对外贸易不会产生太大冲击。战事对亚细安经济的影响主要体现在通胀和粮食价格上。

他说：“战事对本区域的影响是间接的，俄国和乌克兰是大宗商品如石油天然气、小麦、食用油等的主要出口国，这会影响通胀和粮食价格。比较麻烦的是与俄国企业的金融转账，但可以用其他方式取代SWIFT，例如采用传统转账方式，或者通过不受制裁的俄罗斯小银行转账。这些小银行在本区域可能不容易找到，所以这是与俄罗斯继续贸易的麻烦之处。”

全德健估计，石油价格从每桶100美元上涨到110美元就足以推高美国通胀率1个百分点，这还不包括其他因素，所以通胀走势可能是下来须关注的问题。

新加坡大华银行环球经济与市场研究主管全德健受访时说，俄罗斯与亚细安的双边贸易额仅占亚细安总贸易额的0.5％左右，所以西方制裁俄国对亚细安的对外贸易不会产生太大冲击。战事对亚细安经济的影响主要体现在通胀和粮食价格上。