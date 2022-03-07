柔佛州选举至少五候选人确诊冠病 魏家祥林冠英辩论会被警方喊停

阿兹敏的旧派系组建的全民党柔佛州选竞选主任表示，已有好几人在柔州选举竞选期间染疫，包括各党候选人、助选党员，以及至少七名报道选举的媒体记者。

（新山综合讯）柔佛州选举的竞选期昨天进入第九天，已有至少五名候选人确诊冠病，也有多名媒体人员及各政党助选人员确诊。这引起参选政党的关注，并希望政府拿出对策，以免2020年9月沙巴州选举后疫情大暴发的情况重演。

全民党柔佛州选竞选主任哈尼扎昨天发布声明表示，截至目前已经有好几人在柔州选举竞选期间感染冠病，这包括各党候选人、助选党员，以及至少七名报道柔州选举的媒体记者。全民党是马国国际贸易与工业部高级部长阿兹敏在人民公正党的旧派系组建的政党，也是此次参加柔州选举的15个政党之一。

确诊的柔佛州选举五名候选人之中，有四人来自希盟，他们包括利民达区的黄炣卿、北干那那区的杨敦祥、武吉峇都区的张善深，以及甘密区的纳英祖斯里。另一名确诊者是国阵帆加兰区候选人戴华光。此次柔州选举候选人共有239人。他们包括来自15个政党的223人，以及16名独立候选人。

马国2020年初暴发冠病疫情后，当局由于疫情改善而在同年9月26日举行沙巴州选举。这是马国疫情期间的首场州选举，不料过后引发非常严重的第三波疫情。疫情2021年底明显改善后，当局去年11月20日举行马六甲州选举，接着在去年12月18日举行砂拉越州选举。柔佛州选举是马国在冠病疫情期间举行的第四场州选举。

马华总会长魏家祥挑战民主行动党秘书长林冠英针对当地一所华小课题而展开的“王对王辩论”遭柔佛警方喊停。柔佛警方担心这项活动造成民众不安及破坏选举气氛，因此下令禁止举行。

马华与民行党近来针对新山郭鹤尧华小至今无法启用及这所华小在希盟政府执政期间的遭遇而展开唇枪舌剑。马华总会长魏家祥先后挑战希盟政府时期的副教育部长、民行党古来区国会议员张念群，以及民行党秘书长林冠英辩论此事。

这场马国媒体称为“王对王”的辩论会，原本预计昨天下午2时在新山中华公会举行。不过，马华前晚正式致函民行党表示，警方已经拒绝发出这项辩论会的准证，因此这项活动必须取消。

柔佛州总警长卡马鲁查曼昨天在记者会表示，警方担心活动破坏选举气氛及造成民众不安，因此不批准举行这次辩论会。“我们允许讲座会，只有无法确保安全，或者是会引起民众不安的活动，我们才禁止。”

他强调，柔州警方这次收到1411项竞选活动申请，至今只拒绝其中六项申请，其中包括上述马华与民行党的辩论会。“如果要辩论，可选其他形式，但面对面就不行。”

据了解，马华柔佛州联委会向警方申请时，警方回复的拒绝理由包括：警方认为出席者涉及多名政治人物，因此被视作政治活动。警方认为相关政党可能引发挑衅行为及破坏公共秩序。警方也认为，这项辩论并非一定要在柔州选举期间举办，同时主办方也并未邀请教育部的代表出席。