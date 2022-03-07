单日病例虽再攀新高 马重启关卡自动通关系统为边境重开做准备

（新山综合讯）马来西亚冠病新增病例昨天再度攀高，政府也尚未正式宣布全面重开边境的日期。但移民局仍召回之前调派到其他单位的关卡局官员，并重新启动主要关卡的自动通关系统，这是为了准备全面重开边境后的大量通关人潮。

移民局总监凯鲁再米昨天在记者会透露，新山苏丹依斯干达大厦（新山关卡）与吉隆坡国际机场的所有自动通关系统，都在昨日重新启动。他说，冠病疫情期间调派到临时扣留营的各关卡移民局官员，也已经重新召回，这是为马国全面重开边境做准备。

他说，政府一旦宣布全面重开边境，入境马国的外国民众人数预料将激增，移民局因此将加强监管使用社交访问签证的入境者，确保不会发生滥用及逾期逗留等情况。“他们（外国游客入境时）必须证明有能力及足够生活费住在马国，同时证明他们只是来旅行，因此也必须有行程表。”

主管防疫事务的国防部高级部长希山慕丁3月1日透露，马国内阁早在2月初就同意全面重开边境，并建议了确切日期，但这将由首相依斯迈沙比里“相信不会太久”之后宣布。

国家复苏理事会（国复会）主席及前首相慕尤丁今年1月10日表示，国复会将建议卫生部和内政部着手探讨如何安全且迅速重开边境。他2月1日表示，国复会之前建议政府今年1月分阶段重开边境，但时至2月仍无下文，因此国复会将继续向政府提出这项建议。他2月9日建议政府3月1日之前全面重开边境。

马国冠病疫情又趋严重，当地前天新增3万3406起确诊病例，这是2020年疫情暴发以来最高的。当地冠病全国基本传染数也从周四的1.02微升至昨天的1.05。

据卫生部，马国前天的累计确诊病例有359万5172起。当地前天也通报67起死亡病例，累计死亡病例3万3173起。马国冠病病例不断攀高，全国基本传染数持续多天下降后，前天再次回升至1.05，比前一天的1.02微升0.03。指数最高的是砂拉越的1.41、霹雳1.26和吉隆坡1.25。