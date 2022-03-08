经济需要廉价劳动力和壮大中产阶级 泰推出更多措施鼓励生育延缓老龄化

除了人口走向老龄化，低生育率也将导致泰国劳动力短缺。据泰媒报道，泰国总生育率从1995年的2.0下降到去年的1.5，新生婴儿从1995年的82万人减少到去年的54万人，为历年来最低。

（曼谷综合讯）泰国政府推出一系列措施，包括在全国76个府设立更多儿童保育和生育中心，以及借助网红宣传幸福的家庭生活，以鼓励人们多生育，阻止生育率继续下滑和抑制人口老龄化速度。

泰国的人口结构发展趋势与其他亚洲国家如日本和新加坡一致，但泰国仍是新兴经济体，需要廉价劳动力和壮大中产阶级，人口提前老龄化将打击泰国的经济和社会发展。

据泰国公共电视台报道，泰国总生育率从1995年的2.0下降到去年的1.5，新生婴儿从1995年的82万人减少到去年的54万人，为历年来最低。

除了人口走向老龄化，低生育率也将导致泰国劳动力短缺。泰国去年的工龄人口与老年人的比例为3.4，官员预测到2040年这一比例可能降至1.7。

泰国公共卫生部卫生司司长素旺那猜说：“我们正在努力让已做好生育准备的家庭更早生孩子，以放缓并扭转生育率下降的趋势。”

不过专家指出，低生育率的情况很难扭转，因为泰国社会已经改变，人们如今也得担心不断增加的家庭债务和老年人的医护需要。此外，政治分化和教育成本也影响了人们的生育决定，短期的补救措施恐怕还不够。

44岁的钦他提说：“抚养一个孩子的成本很高。幼儿园一学期的费用已经要5万至6万泰铢（2067至2481新元），累积下来可以达数百万泰铢。”钦他提和丈夫14年前已决定不生育。

52岁的奥拉巴呼吁政府提供免费教育和免费午餐，直到学生高中毕业。她说：“我们想要的是免费教育，以减轻抚养孩子的成本。”奥拉巴育有两个分别14岁和15岁的孩子。

虽然泰国孩童目前可以享有15年的免费教育，但奥拉巴指出，家长仍须负担部分教育开支。

泰国发展研究所研究主任颂猜不认为更多的幼儿福利会有助扭转低生育率。他在接受泰国公共电视台访问时说：“一般而言，福利必须非常多，才能补偿养育一个优秀孩子的机会成本。”

卫生司司长：中短期可引进更多外劳填补劳动力短缺

颂猜认为应该更努力鼓励单身人士结婚生子。他也指出，有研究显示，陪产假有助鼓励夫妻生育更多孩子，只是在泰国尚未试行。

泰国内阁最近已批准延长公务员的产假，从现有的四个月延长至六个月，休产假期间仍可享有半薪。父亲也可享有15天的陪产假。

颂猜说，要解决低生育率的问题，需要的是一揽子的计划。例如低生育率造成的劳动力短缺，他就建议，泰国在中短期可以引进更多的外籍劳动力，但最好的办法还是提高所有年龄层劳动人口的素质和能力。