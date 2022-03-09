马国4月起全面重开边境 完成接种者入境免隔离

马来西亚宣布大幅放宽防疫管制，包括4月1日起全面重开边界，完成接种冠病疫苗者入境将不必隔离。马国和新加坡的民众与商家对此表示欢迎，新方是否也将放宽从马国入境隔离措施也备受关注。

马国首相依斯迈沙比里昨天在国会召开记者会宣布重开边界的决定。到时，入境的外国人不必像目前这样申请MyTravelPass，不过仍须下载马国卫生部的防疫手机应用MySejahtera，并填妥相关资料。

此外，入境马国后虽不必隔离，但旅客在入境前两天须进行核酸检测（PCR），并在抵步后24小时内进行专业的抗原快速检测。

依斯迈沙比里说，从4月1日起，马国将从目前大流行病阶段进入地方性流行病阶段，重开边界是大幅放宽防疫措施的决策之一。不过，目前一些防疫措施到时仍将保留，例如民众外出还是必须戴口罩。

将放宽的其他防疫措施包括未接种疫苗者的行动再也不会受限制。换言之，马国民众无论是否接种疫苗或追加剂，到时都一律获准跨州及自由进出公共场所。

根据马国人力部，目前因工作而留在新加坡的马国民众约有20万人，其中约10万人是2020年冠病疫情暴发及新马两国关闭边界而留在当地的。对这些马国民众而言，若只有马国开放边界而新加坡依然实施七天居家通知措施，他们回国后能否顺利重返新加坡工作，将是他们考虑是否回国的重要因素。

我国贸工部：

适当时公布开放边境更多详情

针对我国是否也将采取相应措施，负责新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）的贸工部回复《联合早报》询问时说：“我们正与马国对口单位合作，以安全及按部就班的方式扩展VTL，让两国能恢复更多贸易、经济与社交活动，这包括允许完成接种者以其他陆路交通工具往来两国。我们将在适当时候公布更多详情。”

对于马国政府宣布重开边界，希盟政府时期的副卫生部长李文材说，当局应该3月12日柔佛州选举投票日之前重开边界，才能让更多州选民有机会投票，但当局却选在4月1日开放。他认为，这主要是政治因素而不是为了管控疫情。

李文材也是公正党霹雳务边区国会议员。他接受本报访问时说，他相信当局希望开放边界能让民众认为政府已有效管控疫情，进而为国阵及国盟在柔州选举的选情加分。

马国政治学者潘永强也认同这种看法。他认为，4月1日开放边界的时间点是合适的，但当局也希望借着这种做法抵消反对党在柔州选举时提出的诉求，同时让许多在新加坡的选民无法投票。

潘永强说，在新加坡的柔佛选民这次虽然无法投票，但全国大选如果在今年下半年举行，政府就无法再阻止他们回去投票了。