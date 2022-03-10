马国将进一步放宽新泰陆路边境管制

马来西亚政府前天（3月8日）宣布4月1日重开边境后，昨天接着宣布马国与新加坡及泰国的陆路出入境防疫管制还将进一步放宽。每日出入境者将是最大受惠者，详情下周公布。

凯利：为每日出入境者另作安排

马国卫生部长凯利昨天在国会召开记者会表示，许多民众每天往返马国和新加坡或马国和泰国，要他们每次入境都进行核酸检测并不合理。他说，对每日出入境者，政府将另作安排。

马国首相依斯迈沙比里前天宣布大幅放宽防疫管制，包括4月1日起全面重开边境，完成冠病疫苗接种者到时入境马国将不必隔离，但入境前两天内须进行核酸检测，入境后24小时内也须由专业医护人员进行快速抗原检测。

凯利昨天说，从4月1日开始，没有接种冠病疫苗或未完成疫苗接种者，入境马国后必须隔离五天。凯利说，4月1日前已入境马国并正在隔离的人，他们的隔离令将在4月1日自动失效并结束隔离。

他表示，17岁及以下者无论接种状态如何，入境马国后都不必隔离，但他们必须在入境后24小时内进行快速抗原检测。

凯利也说，马国4月1日将从目前的冠病大流行转入地方性流行病阶段，但夜店等夜间场所依然是高风险地方，因此这些场所仍不准重新开放。他指出，夜间娱乐场所到时将是唯一不准恢复营业的行业。

他还说，马国进入地方性流行病过渡阶段后就不会再走回头路，但政府将做好周全准备以面对任何的可能性。换言之，即使接下来疫情恶化，政府也不会再次实施类似2020年3月的行动管制令（MCO）。

此外，主管马国防疫事务的国防部高级部长希山慕丁昨天发布声明说，马国下个月起进入地方流行病过渡阶段后，目前的181项标准应对措施将简化为10项。

他说，10项标准应对措施包括保持一米社交距离、在公共场合戴口罩、保持双手清洁、确保建筑卫生、确保室内通风系统良好、营运时间根据商业执照或准证要求、按规定进行追踪检测、根据卫生部标准处理疑似或确诊病例、使用防疫手机应用MySejahtera登入，以及遵守特定活动的疫苗接种要求。“民众在国家复苏阶段已适应这10项规定，我相信大家都能继续遵守。”